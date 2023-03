Les multes per les càmeres de Ciutat Vella es dupliquen durant les Falles

El Grup Municipal Popular ha denunciat que l’afany recaptatori del Govern de Ribó i PSOE ha tingut com a exemple les sancions interposades a conductors durant el mes de març, en plenes festes falleres. El mes de març s’ha duplicat el nombre de multes, que ha passat de les poc més de 4.000 multes que es van posar el mes de febrer a les més de 8.000 interposades el mes de març, amb una recaptació, només aquest mes, de 168.000 euros.

“Els mateixos fallers de la zona, en concret els agrupats a Seu Xerea-Mercat, van demanar en l’assemblea de presidents que s’apagaren les càmeres durant les Falles, però el Govern de Ribó i PSOE ha aprofitat aquestes festes, amb més afluència de persones, molts d’ells fallers del barri, per a continuar fent caixa”, diu el PP.

Des que es va tancar al trànsit la zona de Ciutat Vella, fa més d’un any, s’han posat ja 129.817 multes de trànsit, la qual cosa ha suposat una recaptació de més de 2 milions d’euros.

Els punts crítics

La càmera que més multes ha interposat en l’últim mes és la de la plaça de Bruges, amb 2.460 sancions; seguida de la del carrer Salvador, amb 2.006 sancions, i, en tercer lloc, la de carrer Corona, amb 1.891 multes. En quart lloc, hi ha la càmera de Portal Nou, amb 1.504 multes, i la que menys sanciona és la de Maria Cristina, amb 314 multes.

La portaveu del PP, María José Catalá, afirma que “alguna cosa està fallant, perquè ha passat més d’un any i no es redueix el nombre de multes i suposa una mitjana de més de 360 multes al dia el mes de març. No es pot fer caixa com pretenen Ribó i PSOE a costa dels valencians, ens apugen els impostos, ens augmenten el cobrament per aparcar als carrers i ens tenen fregits a multes”.

Catalá ja ha anunciat que, quan siga alcaldessa, “apagarà les càmeres de Ciutat Vella, ja que ha sigut una mesura que s’ha dut a terme sense consens ni suport de comerciants, ni veïns, ni entitats culturals i festives”.