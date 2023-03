Dos arrestats a Tavernes de la Valldigna buscats per la Interpol

Agents de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna van detindre, la setmana passada, dos fugitius buscats per la Interpol després d’acudir a un avís d’un presumpte robatori en un habitatge al carrer País Valencià de la localitat.

Els agents, que es trobaven en els voltants, hi van acudir immediatament i un veí els va obrir la porta de la finca en qüestió. Just en aquell moment baixaven de l’ascensor dues persones, amb guants negres i auriculars. Atés que el seu comportament no era normal i davant de la sospita que es tractara dels presumptes lladres, els agents van procedir a escorcollar-los. Així, els van intervindre or, tres telèfons mòbils, claus falses, rossinyols i elements com ara un martell i plàstics per a forçar portes.

Després de recaptar més dades del testimoni, els agents van procedir a la detenció de totes dues persones. Els arrestats els van mostrar dos carnets d’identitat romanesa i un permís de conducció d’aquest país. No obstant això, un dels policies, amb nocions de documentoscòpia, es va adonar que tota la documentació presentada era falsa i va reflectir en l’informe que tenien dubtes sobre la seua identitat real.

D’aquesta manera, després de la confecció de l’atestat per robatori i falsedat documental, tots dos detinguts van ser remesos a la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna per a seguir amb els esbrinaments. Gràcies a la ràpida intervenció de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna, es va poder aclarir que els dos arrestats tenien documentació falsa, que disposaven tots dos d’una ordre internacional de detenció per INTERPOL i que estaven sent buscats a Bucarest (Romania).

Tots dos arrestats han ingressat a la presó a l’espera de ser extradits al seu país per la reclamació internacional que pesava sobre ells.