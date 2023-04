La Fira del Llibre de València torna al Jardí de Vivers

Els amants de la lectura tenen cita a València, i és que la Fira del Llibre torna al seu emplaçament habitual des de 1875, el Jardí de Vivers, del 27 d'abril al 7 de maig. La 58a edició d'aquesta fira reunirà centenars d'expositors, tant locals com nacionals, amb totes les novetats literàries d'enguany.

L'organització de l'esdeveniment encara no ha concretat ni la programació, ni els expositors, les editorials i les escriptores i els escriptors que acudiran a la fira del llibre d'enguany, però s'espera que ho anuncie durant els pròxims dies.

Cartell de la 58a edició

El que sí que es coneix de moment és el cartell de la Fira del Llibre 2023, elaborat per l'artista Laura Pérez, en el qual es pot observar una persona que "transita per l'univers amb la idea de transmetre assossec i tranquil·litat, deixant passar el temps mentre llegim. Trobar satisfacció en aquest moment tan privat de capbussar-se en un llibre", tal com es descriu en el compte d'Instagram de la fira.

Horari de la Fira del Llibre

També s'ha fet públic l'horari d'obertura. Com s'ha esmentat anteriorment, la fira obrirà tots els dies des del 27 d'abril fins al 7 de maig, però l'horari no serà el mateix entre setmana i els dies laborables que els caps de setmana i festius: