Contactes pel futur de Bojan Dubljevic

Després d’assegurar-se la renovació fins a 2026 del seu jugador franquícia, el base Chris Jones, el València Basket continua treballant en la planificació de la pròxima temporada. Segons ha pogut saber Levante-EMV, el club i el capità de l’equip, Bojan Dubljevic, han iniciat els contactes per a acordar els termes en els quals el montenegrí continue defensant la samarreta taronja el pròxim curs 2023/24.

En el contracte renovat fa tres anys, el pivot balcànic té l’opció de prorrogar una campanya més la seua relació amb el València BC, un vincle que s’estén per més d’una dècada, des que en 2012 hi va arribar procedent del KK Buducnost. Hui, però, els dirigents de la Fonteta estan interessats que la continuïtat de Dubi puga donar-se ajustant les condicions econòmiques d’un dels salaris més elevats de la plantilla.

Al llarg d’onze temporades en l’equip valencià, a més d’aconseguir la capitania, el montenegrí s’ha convertit en el jugador que més vegades en la història ha vestit la samarreta taronja en les competicions europees, en el màxim anotador i rebotador del València en totes les competicions i en el tercer a superar la barrera dels 600 partits oficials després de dos clàssics com Víctor Luengo (643) i Rafa Martínez (622). Precisament, el plantejament que es fa amb Dubi és similar al que, en el seu moment, es va fer amb un altre històric com l’escorta de Santpedor. El juny de 2018, Rafa Martínez va renovar a la baixa abans d’afrontar la seua onzena campanya en el club. Dins de la planificació mesurada del club, la renovació a la baixa de Dubi ajudaria a augmentar la inversió per a millorar la plantilla a l’estiu.

Les converses entre el València i Dubljevic, per tant, es troben en marxa amb qualsevol escenari de futur obert. Això sí, amb el desig de trobar un punt d’encontre mentre, en les pròximes setmanes, el club defineix també les línies mestres a partir de les quals desenvolupar el projecte 23/24. La possibilitat de jugar l’Eurolliga sembla remota, si bé encara no pot descartar-se del tot si la Euroleague respecta el principi que els russos no hi tornaran fins al final de la guerra. La presència en la segona competició europea, la Eurocup, per exemple, permetria una transició més tranquil·la cap a un roster físic i atlètic. Aquesta és la idea amb la qual va aterrar a València l’estiu passat Álex Mumbrú, amb la condició de competir en l’Eurolliga. En aquest sentit, malgrat tractar-se d’un center més pausat, però amb més recursos tècnics i capacitat per al tir exterior, Mumbrú ha comptat regularment amb Dubljevic. En un curs discret de tot l’equip, el rendiment de Dubi també ha estat per davall de les expectatives, sobretot en comparació amb els seus números quant a punts, rebots i valoració d’anys anteriors. I, no obstant això, el montenegrí de 31 anys continua estant entre els millors jugadors del València actual. Dubljevic és el tercer màxim anotador de l’equip en la Lliga Endesa, el primer rebotador o el segon més valorat (13,2). En l’Eurolliga, a més, puja la seua mitjana de punts fins als 12, i és el millor en la mitjana de triples per partit o el segon més valorat (12,8).

Dubljevic, recuperat ja d’un esquinç de genoll, està a punt per a tornar a competir aquest cap de setmana.