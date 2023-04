Els partits fan cua davant la Junta Electoral per a ser els primers a presentar candidatures

Com per a veure en primera fila un artista en un concert. Així han estat fent cua els partits polítics davant la porta de la Junta Electoral de València per a aconseguir ser els primers a registrar les seues candidatures per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig, un procés que s'obri aquest dimecres al matí. Compromís espera a l'entrada des de dilluns a la nit, concretament des de les tres de la matinada, i el PSPV també es va unir anit a la festa a partir de les 5.30 de la matinada.

Segons ha pogut saber aquest diari, diversos militants guarden el lloc per torns, en relleus de tres hores, i esperen fer-ho fins que comence el procés. L'objectiu: que les seues paperetes estiguen les primeres en les taules dels col·legis electorals. El termini de presentació de candidatures per als comicis del pròxim 28 de maig comença aquest dimecres, 19 d'abril, i s'allargarà fins al dilluns 24. Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 26 d'abril. Transcorreguts els terminis per a la revisió, les candidatures seran finalment proclamades l'1 de maig i publicades en el DOGV el 2 de maig. Xifres de 2019 En les anteriors eleccions a les Corts, en 2019, es van presentar un total de 41 candidatures, davant de les 64 proclamades en les eleccions de 2015. Per circumscripcions, en 2019 es van presentar 15 candidatures a Alacant (encara que només 14 van ser finalment proclamades), 12 a Castelló i 15 a València. En total, es van presentar 1.574 candidats i candidates, entre titulars i reserves, dels quals 751 eren dones (un 47,71 %) i 823 homes (52,29 %). Una vegada celebrades les eleccions de 28 d'abril de 2019, hi va haver 46 dones amb representació a les Corts (un 46,46 %), davant de 53 homes (un 53,54 %). Del total de candidatures proclamades en 2019, 16 van tindre dones com a cap de llista (un 39,02 %), mentre que en les altres 25 candidatures aquest lloc el van ocupar homes (un 60,98 %).