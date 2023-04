Reg intel·ligent a Faura

Faura ha fet un altre pas per a convertir-se en un municipi intel·ligent i sostenible en tots els àmbits.

Una de les últimes iniciatives ha sigut la instal·lació d’un sistema de reg intel·ligent que permetrà optimitzar l’ús dels recursos, a més de reduir les despeses i el consum de recursos hídrics, gràcies a la instal·lació d’un sistema de reg amb telecontrol, que l’automatitzarà per complet amb una gestió remota.

Aquesta actuació ha tingut una inversió total de 20.669,22 euros, dels quals 18.016,80 provenen de la subvenció de Smart Cities 2022 de la Diputació de València, com expliquen des del consistori.

L’actuació s’ha dut a terme sobre totes les zones de reg del municipi, un total de 16. El projecte, a més de reduir costos, servirà per a protegir un bé cada vegada més escàs, l’aigua.

El reg automatitzat, com assenyalen des del consistori, inclou sensors d’humitat per a poder ajustar les hores de reg en les necessitats reals de cada zona i en l’estat del substrat.

Com ha informat aquest diari, Faura fa anys que està fent passos ferms per a convertir-se en una smart city, aprofitant, en alguns casos, les ajudes de la Diputació de València, amb les quals, per exemple, s’ha millorat la qualitat ambiental en interiors amb mesurament de CO₂, s’han instal·lat uns dispositius per a monitoritzar el consum de l’enllumenat, un radar pedagògic i càmeres de lectura de matrícules, entre altres mesures.

En altres casos, ajudes de l’IVACE unides a recursos propis han servit per a portar avant projectes de sostenibilitat, com la creació d’una comunitat energètica.