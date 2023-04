Ribó acceptaria ser vicealcalde de València en un govern progressista "si així ho decideixen els votants"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha analitzat l'actualitat municipal i política en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, celebrat a l'Hotel Balneari Las Arenas. Allí, l'alcalde ha deixat diversos titulars: el primer, que està segur que es repetirà un govern progressista després del 28 de maig: "Tornarem a guanyar amb uns resultats ajustats, tal com ja va ocórrer en 2015 i en 2019", ha dit.

En aquesta línia, també ha presumit hui de la tasca realitzada per Compromís en el govern municipal de València: "Hem treballat amb honradesa i amb humilitat", ha defensat. Així mateix, ha assegurat que el seu primer objectiu és reeditar un govern de coalició d'esquerres, tant que acceptaria "ser vicealcalde amb el PSOE si així ho decideixen els electors".

A més, Joan Ribó ha fet dos anuncis importants aquest matí. El primer, que la pròxima legislatura "serà la de l'habitatge". De fet, segons ha asseverat, si repeteix com a alcalde, reforçarà la construcció d'habitatge tant en propietat com en lloguer assequible per a resoldre aquest "greu problema" que afecta els joves i els majors.

El segon anunci fet per l'alcalde de València és que l'Ajuntament treballarà per a comprar "nous terrenys i espais", a fi d'ampliar la superfície de l'Albufera i dedicar-los a tancats i nous enclavaments protegits.