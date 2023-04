Un únic poble acumula la quarta part dels habitatges de la Sareb a la Ribera

Era una de les incongruències per la qual molts s’esquinçaven les vestidures. El boom immobiliari va llegar un parc d’habitatge que tardaria anys a omplir-se sobre la base de la progressió de creixement de la població. Mentre hi havia milers de cases buides, hi havia també no poques famílies sense casa o amb serioses dificultats per a viure en unes condicions dignes. Dues realitats paral·leles que, després de l’anunci del president del Govern d’oferir l’estoc residencial de la Sareb a través de lloguers socials, deixaran de ser-ho per a convergir en un punt que donarà solució a ambdues. Només a la comarca de la Ribera, el conegut popularment com a “banc dolent” posseeix poc més d’un miler d’habitatges. D’aquests, una quarta part es localitza a Carlet, localitat que se situa entre les cinc amb més propietats de la Sareb a la Comunitat.

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) va adquirir els actius financers, tant préstecs a promotors com immobles, dels bancs rescatats després de l’esclat de la bambolla i l’inici de la crisi financera. Habitatges acabats, però que no tenien eixida en el mercat, uns altres a mig construir o construccions que només havien fet els seus primers passos. Si bé és cert que alguns han resultat víctimes dels vàndals amb el pas dels anys i han suposat problemes de seguretat i insalubritat per a alguns ajuntaments, també és cert que molts són aprofitables. I l’executiu ha estimat oportú que se’ls done ús per a alleujar el problema residencial, que s’ha agreujat recentment arran de la inflació, que ha derivat en lloguers i preus de compra molt per damunt del que poden suportar nombroses famílies.

El parc immobiliari de la Sareb a la Ribera està compost per 1.043 habitatges repartits entre 28 municipis. En 19, per tant, no hi ha immobles disponibles. És el cas de: Albalat, Alfarp, Almussafes, Antella, Beneixida, Benimuslem, Castelló, Cotes, Fortaleny, Gavarda, Polinyà, Real, Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sollana i Sumacàrcer.

Urbanització fantasma

De les més de mil cases que el “banc dolent” té a la seua disposició a la comarca, una quarta part es concentra a Carlet. En són 254, els immobles que reconeix entre les seues pertinences. En una localitat de 16.000 veïns, equival a 1.593 per cada cent mil habitants. Només València supera aquesta xifra a la província, ja que la capital aglutina 279 habitatges de la Sareb. A penes vint més. En el conjunt de la Comunitat Valenciana, només es veu superada, a més de pel Cap i Casal, per Moncofa, Sant Jordi i Castelló de la Plana.

No obstant això, en proporció al seu cens, Càrcer sobrepassa Carlet, ja que compta amb 1.714 immobles per cada cent mil habitants. En la xicoteta localitat de la Vall del Xúquer, la Sareb concentra 31 habitatges. La coneguda urbanització fantasma a mig acabar en té la culpa.

Alzira, la meitat que Carlet

Encara que sembla raonable pensar que les grans ciutats alberguen un nombre més gran d’habitatges, no és el cas. Alzira és la segona en la particular classificació de la Ribera, encara que amb la meitat que Carlet (123). Alginet (78), l’Alcúdia (64), Montserrat (69) o Turís (67) superen, per exemple, Algemesí (29), una de les poblacions de més grandària de la comarca. Cullera, amb 64 també, completa el llistat de localitats amb més de 50 immobles propietat de la Sareb. No obstant això, uns altres com Montroi (31 cases buides en un poble de 3.185 habitants) o Benicull (11 sobre 1.102 residents) destaquen també en l’estadística.