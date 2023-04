Ana Lluch i Avelino Corma presentaran la plataforma de suport a Puig

Dos científics per a impulsar una campanya cap al tercer mandat. El químic Avelino Corma i l’oncòloga Ana Lluch seran els encarregats, dimecres que ve, de presentar l’acte de la Plataforma Cívica Ximo President, que dona suport a la reelecció de Puig per a un tercer govern al capdavant de la Generalitat. L’esdeveniment serà dimecres que ve al Centre del Carme de València, un acte en el qual, segons explica la convocatòria, “volem reunir totes les persones que us hi heu sumat de llarg a llarg de la Comunitat Valenciana”.

“Projectarem alguns vídeos, hi haurà intervencions d’integrants del grup promotor i la participació del president Ximo Puig, que conversarà en l’escenari amb dos dels suports més rellevants de la plataforma: el científic Avelino Corma i l’oncòloga Ana Lluch”, indiquen els organitzadors de la plataforma d’independents, que, tal com va explicar aquest periòdic, treballa al marge de l’estructura orgànica del PSPV des de desembre. L’objectiu de la plataforma és ampliar la base social entorn del líder del PSPV perquè es mantinga durant un tercer mandat al capdavant del Consell. Es tracta de reivindicar la figura de Puig com a representant de la “centralitat política”, després dels seus huit anys al Palau, i intentar que millore fins i tot els resultats de 2019. Així ho demostra alguns dels perfils que han mostrat el seu suport a la iniciativa, com el president de la Federació d’Oci i Turisme, Víctor Pérez; el catedràtic emèrit d’Història de l’Economia de la Universitat d’Alacant, Antonio Escudero, o l’excandidat de Compromís a Castelló, Roger Mira. “Creiem que Ximo Puig representa l’equilibri polític a la Comunitat Valenciana, la seua descentralització i, per tant, la seua vertebració territorial, la qual cosa és coherent amb la seua proposta i lideratge en la configuració d’una Espanya plural i diversa, on la identitat, la cultura i l’autogovern han sigut puntes de llança per a avançar cap a un estat modern, solidari, progressista i descentralitzat”, assenyala el manifest penjat en el web de la plataforma. Aquesta plataforma, així com a alguns dels seus integrants, s’ha pogut veure en altres actes del cap del Consell de cara al 28M. Per exemple, durant la presentació del lema de campanya del president, en un dels laterals de la plaça Manises, hi havia un cartell amb una taula i una adreça virtual perquè, els qui volgueren, s’incorporaren a la iniciativa que aquest dimecres tindrà un dels seus actes grans.