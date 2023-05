La Volta Cicloturística a la Valldigna compleix 25 anys

Sembla que va ser ahir i aquest dissabte dia 13 se celebra la 25a edició de la Volta Cicloturística a la Valldigna, prova no competitiva emmarcada en la programació d’activitats extraescolars que organitza l’Ajuntament de Tavernes per mitjà de la Regidoria d’Esports.

Han sigut molts els monitors extraescolars que han participat en totes aquestes edicions i que han contribuït, amb el seu treball, a la bona organització d’un esdeveniment molt consolidat i fins i tot ja clàssic a la localitat vallera. Al costat d’aquests, també s’encarreguen de la coordinació els monitors del departament municipal d’Esports i el cap de servei d’aquesta àrea, sense oblidar els col·lectius de la Creu Roja, Protecció Civil i Policia Local, que, any rere any, han estat vetlant per la seguretat de tots i totes les participants, ja que es tracta d’una de les activitats en què més gent sol participar per estar oberta a tots els públics.

La XXV Volta Cicloturística a la Valldigna està programada a partir de les 09.30 hores amb eixida des de la plaça de l’Ajuntament de Tavernes, on, després de recollir la samarreta commemorativa, arrancarà la marxa a les 10 hores. El casc és obligatori i els menors de 9 anys hauran d’anar acompanyats d’algun adult.

Quant al recorregut, cal destacar que, després d’una volta per Tavernes, es partirà rumb a Benifairó, on està previst l’esmorzar, i, posteriorment, visitar Simat i tornar a Tavernes, concretament al poliesportiu municipal, cap a les 13 hores.

L’organització repartirà begudes en l’esmorzar amb la col·laboració dels ajuntaments de Benifairó i Simat. Hi col·laboren també el Bar el Murcinao, Lanjarón-Disvall i César Sport.