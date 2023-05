Ribó aplicarà la Llei d'habitatge per a limitar "al més prompte possible" els preus del lloguer

L'alcalde de València i candidat de Compromís a la reelecció, Joan Ribó, ha anunciat que una de les primeres mesures que aplicarà, si repeteix en el càrrec després del 28M, serà la nova Llei del dret a l'habitatge per a "limitar al més prompte possible" els preus del lloguer a la ciutat.

Ribó ha anunciat, així mateix, una moció impulsora per a aplicar aquesta nova llei, i ha informat que la seua formació ha començat "a treballar ja" en la seua aplicació per a "poder limitar com més prompte millor els preus del lloguer" a València.

"Aquesta és una de les primeres mesures com a alcalde en el pròxim mandat perquè els preus han sobrepassat els límits que recull la legislació i una bona manera d'aconseguir habitatge assequible és aquesta: toparem els preus de l'habitatge en tota València", ha afirmat.

"En el moment en què la Generalitat faça les mesures que toquen, nosaltres toparem els preus de l'habitatge en tota la ciutat, perquè han superat els nivells que marca aquesta nova llei, com una mesura per a aconseguir lloguers assequibles per a totes les persones", ha afegit.

Els apartaments turístics "s'han acabat"

Ribó ha precisat que l'objectiu és que els preus no continuen augmentant, "i això -ha apuntat- ho podem fer amb la nova llei".

Quant als apartaments turístics, l'alcalde i candidat a la reelecció ha manifestat que "s'han acabat" a València, i s'ha compromés a establir una moratòria per a tota la ciutat i només permetre'n "els legals", per la qual cosa es faran inspeccions als que s'ofereixen en plataformes.