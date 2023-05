Educació aprova en les ràtios per classe però suspén en la despesa per alumne

En la mateixa data que els col·legis i instituts lliuren el butlletí als seus alumnes, les comunitats autònomes han rebut el seu particular: l’Informe Socioeducación 2023, elaborat per l’Associació Societat Civil per l’Educació, juntament amb CCOO, UGT i la FAPA Giner de los Ríos de Madrid.

Mitjançant dades oficials, l’informe desgrana, entre altres aspectes, la despesa pública en educació, l’abandó escolar o les ràtios. La Comunitat Valenciana trau un 1 en la despesa per alumne en comparació amb la resta de territoris, una cosa en la qual influeix l’infrafinançament autonòmic. On destaca, però, és en la millora de les ràtios d’alumnes per professor, afonades en l’etapa del Partit Popular.

En l’àmbit nacional, els “pitjors estudiants” són Múrcia i la Comunitat de Madrid, amb un 2,46 i 2,51 de nota respectivament. Els millors són País Basc i Cantàbria, que freguen el 7, segons l’informe. La Comunitat està en el vagó de cua, però prop de la mitjana estatal del 4,15. La nota per a l’Administració valenciana és d’un 3,86, la sisena pitjor autonomia en educació segons aquest estudi.

No compta amb un deu en res (les notes es posen en relació amb altres autonomies) i la seua qualificació més alta és un 6,06 en les ràtios d’alumnat per docent en centres públics. En la despesa pública total, que mesura l’esforç monetari de l’Administració, també destaca amb un altre sis, però s’esfondra a l’1,5 quan es mira la despesa pública per alumnat. És a dir, la Comunitat hauria de destinar més recursos a Educació o bé redistribuir-los millor.

Taxa de graduació

Un altre aspecte que mesura l’informe és la taxa bruta de graduació en l’ESO, que es calcula entre els que acaben quatre cursos, amb independència de l’edat. La Comunitat, encara que per davall de la mitjana espanyola, ha escalat sis llocs en una dècada, cosa que significa que ha millorat molt en aquest aspecte. La taxa és del 80 per cent. La taxa més alta la té el País Basc amb un 89 %, i la més baixa, Múrcia, amb un 76 %.

L’abandó primerenc de l’educació també s’explora en l’informe. S’usa aquesta expressió per a referir-se al percentatge de joves de 18 a 24 anys la titulació màxima dels quals és l’ESO i han decidit no continuar estudiant. El percentatge ha crescut per primera vegada després d’una dècada i es troba en el 16 % a la Comunitat Valenciana.

L’autonomia en primera posició és el País Basc, amb només un 5 % dels estudiants. Les últimes són Andalusia i Múrcia, amb un abandó educatiu primerenc de més del 20 %. És a dir, que un de cada cinc estudiants no continuen més enllà de l’ESO.

La Comunitat té una de les cinc pitjors ràtios d’alumnat d’Espanya, però l’informe li atorga bona nota pel que ha progressat. Se situa lleugerament per davall de la mitjana, amb 10,76 alumnes, i molt lluny d’Extremadura, amb 8,39, i Navarra, amb 8,44. Per contra, les pitjors ràtios les tenen Madrid, Catalunya i Múrcia per aquest ordre.

On destaca positivament la C. Valenciana és a retallar les ràtios en Infantil, on escala quatre llocs des de fa una dècada i se situa al capdavant d’Espanya. En total, hi ha 87.663 xiquets i xiquetes escolaritzats en aquesta etapa. Altres comunitats com Galícia o Castella-la Manxa, per exemple, se situen per damunt de la valenciana, però presenten un empitjorament en els últims deu anys.

Baixa en taxa d’idoneïtat

En Primària, la millora no s’ha notat tant, encara que la Comunitat també se situa en la part de dalt de les autonomies del país. En total hi ha 206.691 alumnes i alumnes cursant Primària en el nostre territori. En Secundària, encara que també està en una bona posició, la Comunitat ha empitjorat lleugerament les seues ràtios respecte a les que tenia fa deu anys.

La taxa d’idoneïtat és el percentatge d’alumnat que es troba matriculat en el curs que li correspondria a una certa edat. La Comunitat es troba a la cua en aquest indicador, amb un 72,6 % (és a dir, un de cada quatre estudiants no estan en el nivell que els correspondria per edat). L’autonomia amb millors dades és Catalunya, amb un 86 %, mentre que les pitjors les té Castella-La Manxa, amb un 70 %.