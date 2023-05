Diakhaby manté la seua postura en la campanya contra el racisme

Mouctar Diakhaby no es deixarà utilitzar. Ho va deixar clar en el partit contra el RCE Mallorca i també contra l’Espanyol a Mestalla. Quan la resta dels jugadors van posar darrere de la pancarta de LaLiga, el CSD i l’RFEF per a lluitar contra el racisme, va tornar a decidir no sostindre-la, ja que considera que, quan ell va ser-ne la víctima, no va haver-hi esforços per protegir-lo i es va quedar sol, al contrari que en el cas de Vinícius Jr., a qui els organismes del futbol espanyol sí han donat suport des del principi.

El compromís del francoguineà en la lluita contra la discriminació racial és total. Sempre ha demostrat una gran valentia a l’hora de denunciar-ho i de ser coherent amb el seu discurs. És per això que, en observar el gran greuge comparatiu que s’ha viscut en tots dos casos, va decidir pronunciar-se amb un gest carregat de dignitat, no prestant-se al fet que es frivolitze amb un assumpte tan delicat i deixant clar que no hi ha víctimes de primera i de segona. El valencianisme va saber reconéixer el coratge de la seua decisió i li va brindar una sonora ovació com ja va fer quan va denunciar un insult racista per part de Juan Cala en un partit contra el Cadis CF al Nuevo Mirandilla.

Cal recordar que Diakhaby va enviar el seu missatge d’ànim a Vinícius des del primer moment: “I, sí, per descomptat que done suport a Vinícius Jr. contra els insults racials que va rebre d’alguns seguidors. I espere que el meu club faça el necessari per a sancionar amb fermesa als que van cometre aquests actes… No dir res és ser-ne còmplice”, va assenyalar el defensa valencianista, que també va respondre al tuit de Juan Cala en el qual el titlava de “pallasso”. Diakhaby va contestar-li amb el comentari següent: “Continues parlant perquè t’han protegit molt bé, així que calla un poc”.

Queda un partit de Lliga i, presumiblement, es continuarà mostrant una pancarta amb la qual no s’alinearà Diakhaby per a protestar contra la desigualtat de tracte patida en tots dos casos i per a continuar defensant que s’actue sempre de manera categòrica i contundent contra el racisme.