Mas nega el "vot de càstig" a la gestió del Botànic el 28M

El Ple del Consell s'ha tornat a reunir aquest divendres per primera vegada al complet des de la celebració de les eleccions de diumenge. La vida segueix en l'executiu autonòmic amb l'epígraf "en funcions". Convenis i canvis de decret ha sigut el menú burocràtic, però en el polític, està el resultat electoral. I en aquest, el Govern valencià rebutja la seua responsabilitat. "No hi ha hagut un càstig directe a la gestió del Consell", ha expressat aquest divendres la vicepresidenta i portaveu en funcions, Aitana Mas, en la roda de premsa posterior.

Mas ha donat la seua "opinió personal" dels resultats del 28M restant-li responsabilitat a la tasca governamental del Botànic com a principal factor per a explicar la victòria del PP o, cosa que és el mateix, la derrota de l'esquerra. "A parer meu, no ha tingut tant de pes la gestió del Consell, sinó que hi ha hagut unes altres consideracions per a anar a votar", ha remarcat. Entre aquestes, ha assenyalat el "debat en marc estatal", encara que ha evitat entrar en el fons perquè l'anàlisi és "dels partits polítics".

La vicepresidenta ha assenyalat respecte a la seua gestió que "sempre hi ha un marge de millora", però que no ha vist "cap mesura del Botànic censurada, més enllà de les ideològiques". De fet, Mas ha reivindicat la millora de les dades socials i econòmiques, ha incidit en el rècord dels números d'ocupació, de dependència o d'ajudes per a l'economia, totes qüestions que, no obstant això, semblen no haver decantat la balança en les urnes cap als partits que conformen el Govern autonòmic.

"Ens hi hem deixat la pell", ha reivindicat, i ha rebutjat lamentar-se per no haver aconseguit tirar avant alguna de les qüestions que el Botànic s'ha deixat en plena tramitació com el requisit lingüístic, que s'ha quedat a les portes de ser validat pel Consell, després de diversos anys de negociacions, o la Llei de diversitat familiar, a la qual li ha faltat el vistiplau del Parlament Valencià per a entrar en funcionament. "Les tramitacions administratives no són tan ràpides com ens agradaria", ha indicat.

"Continuar donant la cara"

De cara al futur, el Consell continuarà amb la seua tasca fins que el PP aconseguisca formar govern. Seguirà "en funcions", amb totes les limitacions que això comporta, com l'aprovació de decrets llei. "Continuarem donant la cara", ha assenyalat Mas. Però ha expressat la "preocupació" perquè alguns dels avanços del Botànic es tiren arrere amb l'arribada d'un nou govern. "Hi ha preocupació pel que podria vindre, per tot el que hem aconseguit, que es pot veure en perill en els pròxims mesos", ha indicat.

En concret, també pel seu àmbit de competència, ha mostrat preocupació, perquè la situació de la dependència "torne a 2015", perquè es paralitze el Pacte valencià contra la violència masclista (pendent de renovació) i davant el qual, ha dit, "no tots els grups tenen clar que haja d'existir" o que puguen frenar les "reversions sanitàries que anaven a fer-se". "En el Botànic s'han aconseguit millores substancials, a priori en l'horitzó hi ha preocupació per una reculada", ha indicat.

En aquest sentit, ha posat el focus en la possibilitat que Carlos Flores Juberías, candidat de Vox i condemnat per violència masclista en 2002, entre en el Consell. "No em semblarà bé, no m'agradaria que un govern triat democràticament girara l'esquena a les víctimes de violència de gènere". "És una qüestió de consens social, és una prioritat màxima de qualsevol govern", ha sentenciat.