Orriols comptarà amb 139 nous arbres

L'Ajuntament ha impulsat la rearborització d'Orriols, en adjudicar els treballs per a la creació d'escocells i la plantació de nous exemplars arboris als carrers Pare Viñas, Sant Joan Bosco i Daroca amb un pressupost de 136.461,17 euros. Segons aquest acord, Orriols comptarà amb quasi 140 nous punts d'arbratge (139), “i l'Ajuntament donarà resposta a les propostes plantejades per les entitats veïnals i els col·lectius socials d'aquest barri”, tal com ha informat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana en funcions, Sergi Campillo, que també ha donat compte de la licitació d'un contracte per al subministrament de 468 noves unitats d'arbres per a tota la ciutat.

Sergi Campillo ha recordat que la rearborització d'Orriols “va ser acordada amb els veïns i les veïnes en les reunions periòdiques organitzades per a millorar les condicions del barri”, i ha destacat “la importància dels arbres per a la millora del paisatge urbà i de la salut de les persones”. “Són generadors d'oxigen i no sols redueixen l'efecte d'illa de calor, sinó que amb la seua presència es dona bellesa al paisatge i augmenta la sensació de benestar del veïnat”, ha explicat “L'objectiu municipal -ha afegit- és afavorir la biodiversitat en els carrers, continuar fent de València una ciutat sostenible i amable per a la ciutadania, alhora que es restaura i manté la dignitat de tots els barris amb equipaments i dotacions de caràcter cultural, social o, com en aquest cas, mediambiental”. Segons el projecte, es plantaran exemplars arboris en escocells que s'instal·laran sobre la calçada i sobre la vorera, seguint les característiques de cada via. Quant a les espècies arbòries que es preveu plantar, s'ha optat per intercalar exemplars de fulla perenne amb uns altres de fulla caduca amb l'objectiu que en els mesos d'hivern hi haja als carrers exemplars que disposen de fulles verdes, per a aconseguir una millora visual i més natural de l'entorn de manera permanent, a més de millorar la biodiversitat i proporcionar un refugi natural a tota la fauna útil. D'altra banda, Sergi Campillo ha informat de la licitació del contracte per al subministrament de 468 arbres “que el nou equip de govern tindrà a la seua disposició per a plantar en escocells buits i continuar amb l'arborització dels barris”.