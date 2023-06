Torrent “continua” en campanya. Una setmana després de celebrar les eleccions municipals del 28 de maig, la ciutat sembla ancorada en el temps, com si la cita amb les urnes estiguera per arribar.

I és que la publicitat contractada pels diferents partits demanant el vot roman a la vista de transeünts i conductors en carrers i places. Si bé és cert que les pancartes i la cartelleria col·locada pels propis partits en els fanals de la ciutat ha desaparegut (la van instal·lar les formacions i les van retirar ells mateixos encara que en queda alguna resta, els opis de carrer, com els de les parades de l’autobús municipal o metropolità continuen mostrant les cares dels líders locals demanant el vot.

Així, en un xicotet recorregut per l’avinguda al Vedat podem veure Jesús Ros, que “Està on toca”; Amparo Folgado, amb el seu lema “Demanem Amparo per a recuperar el Gran Torrent”, o Raúl Claramonte, amb “Torrent eres tu”. Fins i tot un habitatge d’un bloc de la zona del parc de Trénor manté una de les pancartes repartides pels socialistes demanant el vot per a Ros.