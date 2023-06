València impulsa el voluntariat social

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha impulsat un conveni per a enfortir la participació i la innovació del voluntariat entre 519 ONG registrades a la ciutat. Aquest departament municipal destinarà 100.000 euros per a impulsar l'acord, que pretén "articular les actuacions conjuntes entre l'Ajuntament de València i la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana per a promoure i enfortir l'espai de participació i innovació en voluntariat social" de la capital valenciana, segons ha informat la regidoria.

L'edil de Serveis Socials en funcions, Isabel Lozano, ha explicat que amb aquest projecte es pretén "consolidar una cultura de participació social i solidaritat" a València "que afavorisca la convivència, les relacions veïnals i la cohesió comunitària, així com la reconstitució de l'àmbit relacional en les comunitats i els barris de la ciutat a través d'un voluntariat que utilitza eines innovadores i sostenibles". Amb aquest projecte es pretén "consolidar una cultura de participació social i solidaritat" a València. Té prevista la creació d'una oficina que es dotarà amb tres professionals per a desenvolupar totes les tasques i també obrir una pàgina web en què estarà tota la informació, tant d'entitats per a fer el voluntariat com de sol·licitud de persones que volen ser voluntàries o que necessiten persones voluntàries, ha detallat Serveis Socials. Així mateix, ha apuntat que a la ciutat de València s'han comptabilitzat, amb data 2022, un total de 519 ONG registrades. Confiança en el pròxim govern "En unes setmanes es podrà ja signar el conveni", ha afegit la responsable en funcions de la regidoria, que ha confiat que el pròxim govern de la ciutat després de les eleccions del 28M el subscriga. "Considerem que serà una eina fonamental per a les organitzacions no governamentals", ha ressaltat. La nova oficina, ha detallat Isabel Lozano, pretén oferir un espai físic que permeta el desenvolupament del projecte objecte del conveni. La intenció és "crear xarxes de suport entre ciutadania, institucions i organitzacions publicoprivades que aborden la inclusió ciutadana", ha agregat l'edil en funcions, que ha parlat també d'"altres fites importants que s'hauran d'aconseguir mitjançant el nou conveni". "S'ha de fomentar l'associacionisme veïnal, i la consolidació i/o la creació de grups d'ajuda mútua; ha d'acompanyar les persones que tenen motivació pel voluntariat i derivar-les a associacions i entitats socials a través de l'atenció directa", a més de "conscienciar la ciutadania sobre els aspectes positius de participar en accions de voluntariat i participació social", ha postil·lat. A més, ha dit, es busca "sensibilitzar en voluntariat el sector empresarial i empoderar i promocionar la participació social dels col·lectius vulnerables a través de la participació ciutadana i la formació". Lozano ha precisat que tot això es pretén "en col·laboració amb els serveis socials, adaptant les activitats formatives a les seues necessitats i els interessos personals i grupals".