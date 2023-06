Albuixech: el primer pacte de govern arriba a l’Horta

En una setmana decisiva, quan falten cinc dies per als plens d’investidura, ja s’ha anunciat el primer pacte de govern en una localitat de l’Horta. Es tracta d’Albuixech. Tant el PSOE com Compromís han confirmat que han reeditat la coalició que van mantindre la legislatura passada i que els permet governar en majoria amb els quatre edils socialistes i els dos valencianistes.

Marta Ruiz, del PSOE, es converteix en la primera alcaldessa dona d’Albuixech, i Josep Tamarit, candidat de Compromís, serà el seu primer tinent d’alcaldessa. Totes dues formacions ja s’han repartit les regidories. Així, Compromís es queda amb Urbanisme, Mobilitat, Obres, Medi Ambient i Agricultura, que encapçalarà Tamarit; el seu company, Rafa Soriano, també regidor el mandat passat, regentarà Polítiques Inclusives, Persones, Serveis Socials, Ocupació i Comerç.

En les files socialistes hi ha canvis, principalment perquè dues persones que no estaven el mandat passat hi arriben per a substituir l’alcalde actual, que es retira, José Vicente Andreu, i Cynthia García. Es tracta de Mariluz Moreno, que va ser regidora en 2015 —la legislatura passada va ser regidora a Emperador— i torna per a ostentar Educació, Cultura i Sanitat. Igual que Julio del Toro, que torna també després d’estar-hi en 2015, amb Esports i Transparència. L’alcaldessa es quedarà les àrees de Festes i Tradicions, que ja ostentava, a més de Seguretat. Alberto Celda continua amb Marta Ruiz.

“Teníem clar que volíem seguir amb ells. Hem estat quatre governant en sintonia, tots dos sabem les necessitats del poble i els nostres programes són molt semblants. El nou col·legi ja estan en marxa, igual que el complex esportiu, i li volíem donar continuïtat a tots aquests projectes”, explica l’alcaldessa a partir d’aquest dissabte.

Tamarit, per la seua banda, també destaca la sintonia, en concret amb Marta Ruiz. “Ha sigut fàcil negociar. Els nostres programes són similars i teníem clar que volíem continuar en el govern per a acabar els projectes iniciats, a més d’altres de nous que estan per arribar”.

Diàleg amb Soc Albuixech

El PSOE, dijous passat, també es va reunir amb el segon partit majoritari, Soc Albuixech, independent, i, encara que no es va arribar a un acord de govern, “els trobem tolerants, encara que la nostra prioritat era apostar per reeditar el pacte amb Compromís. Així i tot, ens agradaria que donaren suport a la investidura, encara que no pactem res”, explica la futura alcaldessa.