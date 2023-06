Compromís-Sumar recupera Ignacio Blanco, Manuel Alcaraz i Naiara Davó

Sumar ja ha ratificat les seues candidatures per al Congrés de cara a les eleccions generals del 23J en la circumscripció de València. En l’últim dia de termini per a fer-ho, els candidats que encapçalen les llistes han presentat la documentació davant de la Junta Electoral. Compromís Sumar: Sumem per Guanyar, la coalició que es presentarà en les tres circumscripcions valencianes a l’esquerra del PSOE, ha oficialitzat les seues llistes i les ha ratificades davant de la institució competent.

La llista de Compromís-Sumar inclou diverses cares reconegudes de la política valenciana que van anar abandonant la primera línia en els últims anys. Un dels fitxatges de Sumar és Naiara Davó, exsíndica d’Unides Podem a les Corts, que es va enfrontar a Pilar Lima en les primàries per a ser coordinadora general de Podem. També hi destaca l’exsíndic d’Esquerra Unida a les Corts, Ignacio Blanco, que es va allunyar de la política activa després de quedar fora del parlament la formació en 2015. L’exconseller de Transparència Manuel Alcaraz també serà el cap de llista al Senat per Alacant, on l’acompanyarà l’exdiputada de Podem a les Corts Llum Quiñonero.

Una altra incorporació a la llista és Mayte Navarro, el número cinc per València. És la propietària d’una botiga a Benimaclet que va posar en marxa una cistella de la compra a preu reduït quan la vicepresidenta Yolanda Díaz li la va proposar a les grans superfícies. Díaz va telefonar a Navarro pel seu gest i la va convidar a un dels seus actes.

Compromís-Sumar ha presentat la seua candidatura a València amb els número u, dos i tres de la llista per aquesta circumscripció, Àgueda Micó, Alberto Ibáñez i Nahuel González, al costat de la coordinadora general d’EUPV, Rosa Pérez Garijo.

En la de València, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez (1 i 2 de la candidatura i membres de Compromís) i Nahuel González (número 3 d’Esquerra Unida) han acudit a la institució electoral, al costat de Rosa Pérez Garijo, per a presentar la llista oficial. “Comencem un camí per a tindre una veu valenciana més forta al Congrés”, ha escrit Micó en xarxes socials, en un missatge en el qual ha promés fer “polítiques valentes davant d’un bipartidisme en el qual PP i PSOE sempre s’han trobat còmodes”. L’objectiu, ha dit, “és il·lusionar amb un espai plural, transversal i valencià que combata l’abstenció”.

Per la seua banda, Alberto Ibáñez ha assenyalat que la “democratització de l’economia, l’alliberament del temps i la defensa de la vida serà la nostra prioritat”. “Eixim a l’ofensiva per a guanyar drets per al poble enfront d’aquells que odien. Quin orgull representar la militància d’Esquerra Unida”, ha dit, per la seua banda, Nahuel González.