El judici als expresidents de la Generalitat, Zaplana i Olivas, se celebrarà de gener a maig de 2024

El judici als expresidents de la Generalitat, Eduardo Zaplana i José Luis Olivas, juntament amb tretze persones més, se celebrarà de gener a maig de 2024, segons el calendari que han pactat, aquest matí, les defenses i l’acusació del cas Erial amb la Secció Quarta de l’Audiència de València. En el cas Erial s’ha investigat, de 2015 a 2022, el presumpte cobrament de comissions durant l’adjudicació de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) i el pla eòlic durant les presidències de Zaplana i Olivas al capdavant de la Generalitat.

El judici va recaure en la secció quarta per torn de repartiment al gener, però, per diverses vicissituds, no s’ha pogut concretar el calendari fins hui, quan s’han reunit les defenses de les quinze persones físiques i cinc jurídiques que hauran d’asseure’s en la banqueta de la Sala Tirant de la Ciutat de la Justícia, la que es reserva per a les causes judicials amb un elevat nombre de processats, com és el cas Erial.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita 19 anys de presó contra l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, pel cobrament de comissions en l’adjudicació de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) i el pla eòlic. Una activitat il·lícita que el Ministeri Públic concreta en la comissió dels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil i prevaricació administrativa. Al costat de Zaplana també estan acusats per la Fiscalia Anticorrupció l’expresident de la Generalitat i successor de Zaplana, José Luis Olivas, a més dels germans Vicente i Juan Cotino Escrivá. La causa ja no se segueix contra l’expresident de les Corts, Juan Cotino, després de la seua defunció per COVID-19 quan estava sent jutjat en la peça de la Gürtel de la visita del papa. Però sí contra dos dels seus nebots, pel pagament de les presumptes comissions tant en les ITV com en el pla eòlic.