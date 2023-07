Les millors fotos turístiques del Camp de Morvedre tenen premi

Les millors fotos turístiques de la comarca poden arribar a ser premiades. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sagunt ha organitzat el I Concurs de Fotografia en Línia del Camp de Morvedre, una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar la comarca en les xarxes socials per a donar a conéixer, d’una manera més àmplia, els atractius turístics del Camp de Morvedre, a més de promoure i incentivar l’economia local. El termini per a participar en el concurs ja està obert fins al 15 d’agost.

Es busca la creació de continguts turístics entre residents i visitants que motiven i inspiren els seguidors a la pràctica turística. Es pot participar en el concurs en Facebook i Instagram (@morvedreturismo), amb l’etiqueta #elmeumorvedre. L’autor o autora de la fotografia guanyadora en cada xarxa social serà premiat o premiada amb 100 euros. No obstant això, en el web www.morvedreturismo.es es poden consultar les bases i els premis del concurs de manera més detallada. Llocs emblemàtics La regidora de Turisme, Natalia Antonino, ha animat la ciutadania a participar en el I Concurs de Fotografia en Línia del Camp de Morvedre amb “fotografies dels llocs més emblemàtics de la comarca, centrats en l’àmplia varietat de recursos patrimonials, naturals, gastronòmics o festius que posseïm”. Aquesta acció de promoció turística s’emmarca dins del Pla de dinamització i governança turística del Camp de Morvedre que gestiona el Departament de Turisme, un pla que és finançat per l’Ajuntament de Sagunt, la Diputació de València i Turisme Comunitat Valenciana.