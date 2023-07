El judici a Camps per la Gürtel se'n va de "vacances" fins al 19 de setembre

L'últim judici de la trama valenciana de la Gürtel se'n va de vacances fins al pròxim 19 de setembre. El president del tribunal, el magistrat valencià José Antonio Mora Alarcón, s'ha acomiadat hui d'acusacions i defenses en finalitzar la nova jornada de testimoniatges de defenses i acusacions "fins al pròxim 19 de setembre". Una nova data que suposa un gir radical de guió, ja que l'última diligència d'ordenació sobre el calendari previst fixava vistes fins al pròxim 31 de juliol. Fins i tot l'Audiència Nacional va anunciar divendres passat que aquesta setmana estava previst que se celebraren sessions fins al dijous 20 de juliol. Fonts de les defenses asseguren desconéixer a què es deu aquesta sorprenent suspensió de les sessions previstes fins al 31 de juliol.

El judici suma així un nou incident que confirma la peculiaritat d'aquesta vista que es va iniciar el 23 de gener i havia d'haver finalitzat el passat 23 de maig. En aquesta vista s'assenten en la banqueta a l'Audiència Nacional l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, tres exconsellers i vint-i-dues persones més, entre elles els capitostos de la trama Gürtel i tècnics i ex-alts càrrecs de la Generalitat. Onze dels vint-i-sis acusats han reconegut els fets. La resta neguen qualsevol tracte de favor a la trama Gürtel i la seua sucursal valenciana, l'empresa Orange Market.

El judici ja va començar amb una setmana de demora a causa de la falta de sales adequades per a causes amb un nombre elevat d'acusats, com succeeix en aquesta peça que jutja el presumpte tracte de favor a Orange Market i les empreses de Francisco Correa beneficiades presumptament amb contractes menors de 12.000 euros en quatre conselleries i cinc empreses públiques, entre 2004 i 2009. Unes adjudicacions que, de mica en mica, van sumar més d'1,8 milions d'euros en contractes.

En el judici encara queden per declarar testimonis de les defenses, així com els policies de l'UDEF que van participar en la investigació que va iniciar la Fiscalia Anticorrupció i va instruir inicialment Baltasar Garzón, a més de diversos perits. També han de fer els seus informes finals les 26 defenses i les tres acusacions, abans que el judici quede vist per a sentència, que es preveu per a octubre, segons les últimes estimacions.

Entre els testimonis que han declarat aquest dimarts figura un ex-alt càrrec de la Junta de Govern del Club de Tenis de València, Juan José Gómez, que ha comparegut a petició de la defensa de Camps, de qui s'ha declarat "molt bon amic" i ha assegurat que "mai de la vida" l'expresident li va dir que tinguera una relació d'amistat amb l'empresari de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes.