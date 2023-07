La nova consellera de Justícia va ser assessora de les polítiques d’immigració amb Rafael Blasco

Una de les sorpreses del nou Consell, perquè no apareixia en cap de les travesses que hi havia, ha sigut la nova consellera de Justícia, triada per Vox i anunciada hui pel nou president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Carlos Mazón informava, aquest dimecres, que al capdavant de la Conselleria de Justícia i Interior se situarà Elisa Núñez Sánchez, “doctora en Dret per la Universitat d’Alacant i llicenciada en Ciències Religioses per la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid”. Segons el currículum facilitat per la Generalitat, Elisa Núñez era fins ara “professora a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, així com advocada en exercici i lletrada del torn d’ofici en matrimonial i penal del Col·legi d’Advocats de València” des de 2019, segons ha pogut saber Levante-EMV. És doctora en Dret per la Universitat d’Alacant i llicenciada en Ciències Religioses per la Pontifícia de Comillas I afigen des de la Generalitat que “també és lletrada acreditada davant del Tribunal Eclesiàstic Metropolità de València i ha sigut assessora i responsable de programes d’integració de persones immigrants i estrangeres en la VII legislatura de la Generalitat Valenciana”. Immigració i ciutadania De fet, sobre aquesta última temàtica versava la seua tesi doctoral, La gestió pública de les polítiques d’integració de les persones immigrants i estrangeres en el període 2007-2011: el cas de la Comunitat Valenciana, que va aconseguir per la Universitat d’Alacant. Un treball que sorgeix, segons explicava la mateixa Elisa Núñez, després d’“ocupar en l’Administració autonòmica valenciana el lloc d’assessora coordinadora de secretaria autonòmica en la Conselleria d’Immigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana”. Elisa Núñez va ser, durant uns pocs mesos, assessora de la llavors secretària autonòmica Gotzone Mora, encara que després va passar a ser assessora en la Direcció General d’Immigració, on es va encarregar de tots els programes d’integració, “Amics, Connecta Integra, programes d’acolliment”, segons ha pogut confirmar Levante-EMV de fonts coneixedores del seu pas pel departament que va dirigir Rafael Blasco de 2007 a 2011.