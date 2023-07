Sergi Canós no viatja a la gira del Brentford pels Estats Units

El fitxatge de Sergi Canós pel València CF viu un capítol més, encara que no avança pel que fa a les negociacions. El Brentford, el seu club actual, no l’ha inclòs en la llista per a viatjar als Estats Units per a la gira de pretemporada del club, una clara declaració d’intencions que el futbolista eixirà de la plantilla abans que acabe el mercat de fitxatges.

El club de Mestalla està en la pole per a emportar-se’l, perquè té el compromís del futbolista, que vol vestir de blanc-i-negre per davant d’anar-se’n a altres equips, però, per a això, ha de moure fitxa i tractar de desbloquejar el pols que manté amb els anglesos, que prefereixen traspassar-lo a altres clubs que paguen més pel fitxatge.

Al futbolista castellonenc li resta només un any de contracte amb els anglesos i els últims sis mesos de competició ja els va passar cedit a Grècia. Que no anava a seguir en el Brentford era un secret a veus i que no vaja a disputar els amistosos en terres americanes deixa molt clar que el desenllaç de l’assumpte serà la seua eixida.

La postura de Canós no ha pogut ser més clara sobre aquest tema: vol jugar en el València, ho va dir en el seu moment i li ho ha demanat al Brentford. Des del seu entorn, de fet, també han demanat als londinencs que faciliten la seua eixida perquè puga tornar a enrolar-se en un projecte i gaudir de nou del futbol, cosa que va escriure el mateix Canós en les xarxes socials. La pilota està en la teulada dels clubs, però el València manté el pols per a tractar de traure’l sense cost de traspàs o per una quantitat molt reduïda.

Marcos André espera l’Alabés

Per a facilitar les arribades, també han d’eixir jugadors. Mentre pren cos la venda de Yunus Musah a l’AC Milan, el nom de Marcos André està també marcat en roig en aquestes operacions.

El davanter brasiler està en l’òrbita del Deportivo Alabés, que podria fer una oferta d’uns 2,5 milions d’euros pel 50 % dels drets del futbolista, una proposta que s’acostaria a les pretensions del club de Mestalla.

Un problema amb Castillejo

El problema del València amb Samu Castillejo cada vegada es fa més gran. Primer va ser la lesió que li va impedir jugar el primer amistós de la pretemporada; després, el seu polèmic viatge a Eivissa en el seu moment lliure. L’últim, uns desafortunats tuits del seu germà, de la temporada passada, criticant les decisions de Rubén Baraja. La realitat és que, cada dia que passa, el malagueny es troba més en la rampa d’eixida.