La primera moció de censura després del 28M “retorna” Vilafamés a l’esquerra

Tal dit, tal fet. L’anunciada moció de censura a Vilafamés entre el PSPV i Compromís per a arrabassar l’alcaldia al PP i esmenar la pífia dels socialistes durant la votació del Ple d’investidura del 17 de juny —l’exalcalde socialista va votar per error a la candidata popular— es va registrar ahir, dilluns, a l’ajuntament de la localitat castellonenca.

Tal com van anunciar al juliol, la idea de la bancada progressista era presentar aquesta censura només finalitzar la setmana de Festes Patronals (de l’11 al 20 d’agost). Van acabar aquest diumenge a la mitjanit, i, a primera hora de dilluns, a les 8.30 hores, ja estaven en el consistori per a registrar-la. Van signar davant del secretari perquè no hi haguera lloc a equívocs.

Una vegada registrada, el funcionari de l’Ajuntament ha de validar que tot està correcte. Complit aquest tràmit, ara hauran d’esperar un termini de 10 dies hàbils, com marca la llei electoral, de manera que serà en el ple del pròxim 4 de setembre quan, a priori, l’esquerra portarà la moció de censura al ple i Marisa Torlá (PP) deixarà de ser alcaldessa de Vilafamés.

Tal com havien consensuat abans del ple d’investidura del passat 17 de juny, la idea és repartir-se l’alcaldia: Ana Andrada (Compromís) començaria governant el primer any i mig de legislatura, i Abel Ibáñez (PSOE) assumiria la vara de comandament els dos últims exercicis i mig.

Després de conéixer els fets, l’alcaldessa de Vilafamés, Marisa Torlà, va comparéixer davant dels mitjans “per a analitzar la moció de censura presentada pel PSPV i Compromís a Vilafamés, que bloqueja la gestió municipal que, des del passat 17 de juny, administra el Partit Popular”. Torlà va acusar totes dues formacions de deixar Vilafamés “en una crisi institucional que colpeja la localitat menys de 24 hores després d’haver acomiadat les festes patronals”.

La popular va criticar que vulguen “imposar el seu criteri enfront de la força més votada”. “Amb 524 vots obtinguts el 28 de maig, el PP es convertia en l’opció majoritària per al poble i aconseguia quatre regidors enfront dels tres de PSOE i dos de Compromís”, va recordar. Torlà va agregar que l’actual equip de govern ha treballat des del minut zero “pel benestar dels meus veïns, la solució dels seus problemes i l’atenció de les seues demandes”.

Més de dos mesos després de la investidura, manté que “PSOE i Compromís han tramat un acord que sumeix el municipi en una crisi que no mereix”. “Vilafamés és el primer. És el principi de tot, millorar el nostre poble, treballar per donar solució als problemes i liderar un canvi que millore les condicions dels ciutadans. Des dels assumptes més domèstics, com l’arranjament de voreres, la neteja o millores visibles com la restauració de la porta de la casa consistorial, fins a projectes d’envergadura, com el centre de salut, que hui és una urgència absoluta”, va declarar l’alcaldessa.