Tanquen una platja de Puçol per presència de bacteris fecals

L’Ajuntament de Puçol ha decidit tancar una platja al bany en detectar-se nivells anormals d’enterococs en l’aigua. La detecció d’aquest bacteri es va realitzar ahir i immediatament es va produir el tancament de l’arenal. A primera hora d’aquest dimecres, el bany encara no està permés a l’espera dels resultats de noves anàlisis.

El tancament afecta un tram molt concret de l’extens arenal de Puçol, en concret la zona sud de la platja, entre els dos espigons, del carrer l’Om al carrer Fotja.

La presència d’aquest bacteri ha sigut detectada dins dels controls habituals establits en el Programa de control de la qualitat d’aigües de bany de la Generalitat Valenciana. Com indica el protocol, una vegada advertits de la situació i comunicats per part de la Direcció General d’Aigües els resultats de les anàlisis al consistori, s’ha procedit immediatament a avisar els serveis de socorrisme i seguretat del tram d’arenal afectat, on s’ha hissat la bandera roja.

Els Enterococcus faecalis és un tipus de bacteri comunament present en els intestins de totes les persones, sense causar risc. No obstant això, si s’escampen a altres parts del cos poden provocar infeccions urinàries, periodontitis, meningitis, endocarditis i altres classes d’infeccions.