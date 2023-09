El jutjat cita a declarar Carlos Fabra en la causa pel camp de golf de Borriol

El Jutjat d’Instrucció 4 de Castelló ha ordenat citar a declarar l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i dos investigats més en la causa que segueix aquest jutjat per delictes societaris en relació amb l’adquisició d’uns terrenys de la societat Golf del Mediterráneo, SA per part de la mercantil Golf Borriol, SL, causa que va ser reoberta el novembre de 2020.

El jutjat ja va ordenar fa temps rebre els investigats per a una nova declaració, però aquests van recórrer contra aquestes citacions davant de l’Audiència Provincial, que va confirmar la decisió del jutjat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que no ha concretat les dates de les citacions.

El Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló va reobrir la causa en relació amb una denúncia presentada per dos socis de l’empresa Golf Mediterráneo, SL contra nou membres del Consell d’Administració d’aquesta mercantil, entre els quals hi havia l’exmandatari del PP.

Les diligències prèvies es van obrir el juliol de 2016, després d’una denúncia per possibles delictes societaris per un acord signat pel Consell d’Administració d’aquesta empresa, que va permetre a Golf Borriol, SL —empresa de la família del golfista Sergio García— adquirir uns terrenys del camp de golf de Borriol per un import de 425.000 euros, malgrat que, segons els denunciants, el valor d’aquests era de 9,6 milions d’euros.

El jutjat va decidir, el maig de 2017, l’arxivament provisional d’aquesta investigació, decisió que va confirmar la Secció Primera de l’Audiència Provincial el novembre de 2017, per considerar que no s’hi apreciava la comissió dels delictes denunciats.

Després de la incorporació d’un informe policial a la causa en la qual s’investiga, per part del mateix jutjat, el patrimoni de Carlos Fabra, la Fiscalia va sol·licitar la reobertura de les diligències. El jutge va ordenar el novembre de 2020 reobrir la causa i practicar les diligències d’investigació sol·licitades per la Policia en el seu informe.