L'alcalde d'Almàssera dirigirà l'empresa gestora dels fems de l'àrea metropolitana de València

Carlos Mundina, regidor de l'Àrea de Millora Climàtica i Gestió de l'Aigua de l'Ajuntament de València, serà el nou president de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), en rebre la majoria absoluta dels vots dels 48 ajuntaments de l'àrea metropolitana de València que conformen l'entitat. Es manté així la tradició de 22 anys en què un edil de la capital dirigirà l'ens encarregat de la gestió de l'aigua. No ha ocorregut el mateix, no obstant això, amb l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), la presidència de la qual també estava sempre en mans de la capital i que en aquesta ocasió serà per a l'alcalde d'Almàssera, el popular Emilio José Belencoso. El motiu del canvi és que Carlos Mundina és alhora regidor del Cicle Integral de l'Aigua i de l'àrea de Neteja de València, i hauria d'haver ocupat la presidència de les dues entitats. Encara que es considerava l'opció de posar en l'Emtre el regidor de Medi Ambient de València, Juan Carlos Caballero, finalment s'ha optat per donar entrada a una població que no siga la capital.

Carlos Mundina ha agraït als representants municipals el seu nomenament com a president de l'EMSHI i ha reafirmat el seu “compromís per l'interés general, per a així prestar el millor servei a tots els municipis que conformen l'entitat”. “Tothom sap que tinc sempre oberta la porta del meu despatx”, ha afegit Mundina, que succeeix en el càrrec a Elisa Valía. Majoria de vots per a València Cal assenyalar que el nombre de vots que correspon a cada ajuntament està repartit de manera ponderada i proporcional a la població dels municipis. Així, per exemple, en el cas de l'EMSHI, la ciutat de València disposa de 80 vots, davant dels 9 de Torrent o els 7 de Paterna. El total de vots que conformen l'Assemblea és de 185. En la votació, Mundina ha rebut 120 vots a favor, cap en contra i 65 abstencions. Tant l'EMSHI com l'EMTRE han celebrat divendres, a l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, les seues respectives assemblees constituents de cara al mandat 2023-2027. En el cas de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, l'assemblea ha triat com a president per majoria absoluta l'alcalde d'Almàssera, Emilio José Belencoso Rodrigo, gràcies fonamentalment al suport rebut des de l'Ajuntament de València, que és el municipi que major nombre de vots posseeix conforme a la seua població, de manera similar a l'EMSHI. Belencoso succeeix en la presidència a Sergi Campillo. És la primera vegada, en els seus quasi 25 anys d'història, que la presidència de l'EMTRE recau en un representant municipal alié a la corporació del Cap i Casal. L'Ajuntament de València ha decidit canviar la tradició de presidir també aquest ens, com un gest amb la resta de municipis que formen l'entitat. És la primera vegada, en els seus quasi 25 anys d'història, que la presidència de l'EMTRE recau en un representant municipal alié a la corporació del Cap i Casal Funcions d'aquestes entitats L'EMSHI i l'EMTRE van nàixer en 2001 després de l'aprovació de la Llei 2/2001, d'11 de maig, de creació i gestió d'àrees metropolitanes a la Comunitat Valenciana, i l'extinció del Consell Metropolità de l'Horta. D'aquesta manera, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics assumia la competència del servei d'aigua en alta en tota l'àrea metropolitana de València, així com facultats en matèria de sanejament en alguns dels seus 48 municipis. Des de l'any 2020, per modificació legislativa, l'EMSHI cessa la seua competència en matèria de sanejament i centra tota la seua activitat en el servei d'aigua en alta, és a dir, l'abducció i distribució de l'aigua des de les plantes potabilitzadores fins a l'entrada de les poblacions mitjançant una xarxa conformada per canonades de gran diàmetre. La demanda que cobreix l'EMSHI és de 275 milions de litres d'aigua potable al dia aproximadament, la qual cosa equival a 82 piscines olímpiques. D'igual manera, la competència bàsica de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus és la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus urbans de 45 municipis de l'àrea metropolitana de València, amb una població de vora 1,6 milions d'habitants. Tot això, d'acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la normativa sectorial i els instruments de planificació. L'EMTRE gestiona els residus municipals dels contenidors gris i marró en les seues dues plantes de tractament als Fogons (Quart de Poblet) i Manises. A més de l'abocador de residus no perillosos de Dos Aguas, l'entitat tracta també els residus depositats en la xarxa metropolitana d'ecoparcs, així com uns altres de tipus agrari, comercial i industrial assimilables a domèstics.