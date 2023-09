Miguel Corona: “L’objectiu del mercat era reduir el cost de plantilla”

Miguel Ángel Corona va fer una valoració de la plantilla dues setmanes després del tancament de mercat. Quan la majoria de directors esportius del futbol espanyol es troben de vacances després d’un intens estiu. Aprofitant la presentació de Roman Iaremtxuk, Corona va trencar el seu silenci. I ho va fer, com era d’esperar, per a fer una defensa a ultrança de la gestió i del mercat del club, amb semblant satisfet, i, per descomptat, sense eixir-se’n ni una coma del guió de Meriton. Fidel al discurs de Layhoon Chan en la seua autoentrevista, el director esportiu va justificar la gestió de Peter Lim, va traure pit de la confecció de la plantilla i va deixar sense resposta alguns dels interrogants del mercat.

Rubén Baraja va assegurar que la plantilla és “curta”. Corona només reconeix que “falta profunditat en alguna posició”. Segons ell, la plantilla s’ha intentat “equilibrar” i “no ens falta capacitat per a competir”. “Nosaltres hem tractat, dins de les nostres dificultats financeres, intentar equilibrar la plantilla. A tothom, no només entrenadors, sinó també a la direcció esportiva i als aficionats, ens encantaria tindre més profunditat de plantilla, però, com ja ha expressat la presidenta, teníem una situació delicada, calia reduir costos i hem intentat equilibrar la plantilla. Ens falta profunditat en alguna posició, és cert, però no ens falta capacitat per a competir dins dels objectius que tenim marcats”.

La resposta de Corona a la pregunta de si la plantilla és pitjor que la temporada passada, va teoritzar sobre el creixement dels joves i l’“estabilitat que necessiten per a créixer”. “Creiem que el futbol està fart de donar-nos exemples que les teories no es compleixen. I hi ha vegades que un mes u és bo, com l’any passat, que la plantilla volava a l’octubre, i després canvia la cosa. Enguany m’abelleix veure com maduren els jugadors que tenen un potencial tremend i joventut. Els donarem suport i estabilitat per a demostrar-nos que, sense comparar, són una plantilla capacitada per a competir. Creiem que, amb el que tenim, estem capacitats per a competir i complir els objectius. Al final, els diners, l’any passat, tampoc va ser tan determinants. Deixarem treballar aquests xics, els donarem tota l’estabilitat possible i la confiança que els veiem en el dia a dia. Tant de bo tinguen una sensació de fluir i volar com la que ens van demostrar els tres que van pujar”. Corona va remetre a les paraules de la presidenta per a explicar per què el València no va aprofitar els 9 milions de marge disponibles en el fair-play financer.