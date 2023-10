Sellent planta dissabte una falla per primera vegada

El programa impulsat per la Diputació de València per a acostar les falles a aquells municipis on no hi ha tradició josepina permetrà plantar aquest cap de setmana, per primera vegada, un monument a Sellent.

L'artista Lola Climent fa la falla que dissabte, a partir de les 18 hores, es muntarà a la plaça Diputació, i que hi romandrà exposada tota la setmana, aprofitant les jornades festives del 9 i el 12 d'octubre. Els festers de Sellent acompanyaran la plantà. Dissabte que ve tindrà lloc la cremà com a fi de festa, en una jornada en què el festival Nòdul ha programat a Sellent les actuacions d'Elena Játiva i Maestro Espada, segons ha explicat l'alcalde, Jordi San Martín. Sellent viurà un intens programa festiu al llarg de la setmana que ve. Els actes més vinculats amb les festes falleres tindran lloc el divendres 13 a la vesprada, ja que, a partir de les 18 hores, s'ha previst una cercavila amb la banda de música local i una ofrena a l'església. Els organitzadors han animat els veïns a lluir vestits de fallers o la brusa tradicional.