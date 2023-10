Els millors productes artesans se citen en la Fira Agroalimentària de Vallada

Vallada celebrarà dissabte que ve, 21 d’octubre, la Fira Agroalimentària, que comptarà amb els millors productes artesans. L’esdeveniment, que omplirà d’ambient la plaça Major i els carrers adjacents, es complementarà amb actuacions de música en directe.

Un any més, Vallada celebra la seua fira de tardor, la Fira Agroalimentària, que, des de les 10 hores fins a la nit, omplirà d’activitats la localitat de la Costera, i delectarà els assistents amb “el millor ambient festiu envoltats de naturalesa, als peus de la serra Grossa”, destaquen des de l’Ajuntament, organitzadors de l’esdeveniment.

La programació de la fira començarà a les 10 hores, amb l’obertura dels llocs instal·lats. A les 11.30 hores tindrà lloc la inauguració oficial i, una hora després, es durà a terme una degustació de caviar vegetal en la parada l’Ombria Gourmet. També a les 12.30 hores començaran les actuacions musicals amb The power of the 80’s, a l’escenari de la plaça Major. Entre les 15 i les 17 hores, hi haurà música en directe i tardeo amb Banjo; i, després, actuarà la Xaranga UPM. La comissió de festers organitzarà un bingo entre les 18.30 i les 19.30 hores i, després d’això, començarà un espectacle de malabars i foc. A les 20 hores serà el torn d’un Dj en l’escenari de la plaça, fins a les 22 hores, quan començarà l’actuació del Grup Pop Discovery.

La Fira Agroalimentària de Vallada també tindrà activitats per als més xicotets, amb tallers infantils i una granja itinerant, entre les 10 i les 19 hores. Un altre atractiu per a xiquets i xiquetes serà el parc multiaventura, amb inflables i castells, que estarà instal·lat entre les 11 i les 14 hores al matí, i les 16 i les 19 hores a la vesprada.

L’alcaldessa de Vallada, Maria José Tortosa, ha convidat els veïns de Vallada, de la Costera i d’altres comarques a visitar la localitat este dissabte per a “gaudir en família i amics d’una jornada plena de productes artesans, música en directe i el millor ambient festiu”.