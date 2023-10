Més control policial després de disparar-se els accidents amb patinets

El regidor de Mobilitat i Seguretat, Jesús Carbonell, ha assegurat que l’Ajuntament de València “farà noves campanyes informatives i intensificarà els controls als patinets amb l’objectiu de reduir la sinistralitat”. Carbonell ha explicat que el nombre d’accidents viaris en els quals està implicat un patinet ha augmentat en l’últim any en un centenar de casos. De gener fins a agost de 2023 s’han produït un total de 623 accidents, enfront dels 522 que es van produir en els mateixos mesos de l’any 2022.

En este sentit, el regidor ha opinat sobre la regulació en matèria de mobilitat i ha explicat que la legislació ha anat per darrere de la realitat en esta matèria i que ara l’Ajuntament ha d’“adaptar-se, però, sobretot, preocupar-se per reduir els accidents”. “Hi ha mesures que es poden adoptar que encara no existeixen, com l’obligatorietat d’usar casc o jupetí reflector i que, per descomptat, poden ajudar a una millor convivència de tots”, ha assenyalat.

Així, el regidor ha expressat la seua preocupació per l’increment de sinistralitat i ha anunciat que es duran a terme “més accions de conscienciació a la ciutadania per a millorar la seguretat i l’entesa entre els vianants i els diferents mitjans de transport que conviuen a la ciutat de València”. Al mateix temps, ha explicat que esta forma de mobilitat “està en alça i és un mode de transport més que els valencians utilitzen i que, per tant, no cal demonitzar, però les administracions hem de prendre mesures perquè siga més segur, tant per als usuaris com per als vianants, així com per als ciclistes”.