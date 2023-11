Cheste rebrà 350.000 euros per a l’FP de la gigafactoria Volkswagen

Una de les inversions que criden l’atenció en els nous pressupostos de la Generalitat per a 2024 és la “ubicació provisional del Centre Integrat de Formació Professional del Parc Sagunt a Cheste”. La formació dels futurs tècnics de la factoria Volkswagen es produirà al municipi de la Foia, tal com va avançar este diari, i a això es destinen 350.000 euros l’any que ve, a fi de condicionar les instal·lacions del complex educatiu de Cheste i que puga acollir els cicles formatius de la Campus Battery, el programa educatiu de Volkswagen.

A més, Buñol rebrà 3,5 milions d’euros per al seu centre d’especialitats, que, encara que no serà un hospital, com es reclamava, augmentarà els seus serveis i instal·lacions. A més, l’any que ve rebrà 420.000 euros, i, en 2025, 2,1 milions.

A més, es finançarà una part de la connexió a la xarxa metropolitana d’aigua de Cheste, Chiva i Godelleta, tal com estava previst, amb 10.000 euros l’any que ve i 174.000 en 2025.

A Camporrobles s’invertiran 1,8 milions per a la renovació i el proveïment d’aigua potable del depòsit de Bicuerca, encara que també s’espera que l’any que ve només es destinen 10.000 euros a la redacció del projecte, la mateixa quantitat que per a la canalització del barranc de les urbanitzacions a Godelleta, per a la qual cosa es preveuen 1,2 milions a llarg termini.

En la Comunitat de Regants d’Aigües de Cheste i Chiva i el condicionament de la galeria del brollador de la Mina s’espera invertir 1,3 milions, però només en seran 100.000 l’any que ve.