Els dos grans incendis d'enguany a la C. Valenciana no s'han produït a l'estiu

Els dos grans incendis registrats enguany a la Comunitat Valenciana, el de Viver i el de Montitxelvo, s'han produït després de dos períodes anòmals molt secs i molt càlids, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les mateixes fonts han puntualitzat que estos dos grans incendis s'han registrat fora del període de l'estiu: al principi de la primavera el de Viver i a la meitat de tardor el de Montitxelvo.

El vent dificulta l'extinció

L'incendi forestal de Viver es va prolongar durant 20 dies i va arrasar 4.700 hectàrees de gran valor ecològic i més de 50 quilòmetres de perímetre. També va obligar a fer desallotjaments.

Segons l'última actualització de l'incendi de Montitxelvo, el vent està dificultant l'actuació dels mitjans aeris, ha indicat el 112 Comunitat Valenciana.

Així, els mitjans FOCA del Ministeri previstos este matí no poden enlairar-se per les condicions meteorològiques. Per la seua banda, dos mitjans aeris de la Generalitat i un de Bombers sí que poden treballar a la zona per a evitar que l'incendi s'estenga pel flanc dret. També s'ha incorporat un mitjà aeri de la Unitat Militar d'Emergències (UME).