Gayà manté opcions d'anar a Montilivi

José Luis Gayà manté vives les seues opcions de jugar dissabte contra el Girona. Les proves mèdiques a les quals es va sotmetre ahir van confirmar els pronòstics optimistes del capità. El lateral esquerre, tal com va publicar Levante-EMV diumenge, va descartar des del primer moment una lesió de gravetat i va obrir la porta a jugar a Montilivi si les sensacions de la setmana li ho permeten. Les proves van revelar que el seu genoll no pateix cap lesió articular i que el seu abductor està lleugerament sobrecarregat. La idea és que treballe en solitari durant els primers dies de la setmana per a prendre una decisió en funció de com evolucione. De moment, és dubte.

El capità va forçar per a jugar contra el Celta i el seu esforç va acabar passant-li factura. El de Pedreguer es va veure obligat a retirar-se del terreny de joc en el descans. El seu genoll esquerre i el seu teixit muscular s'han sotmés a molta exigència en els últims dies i demanen cures màximes a crits. Gayà va entrenar al marge dels seus companys diumenge i ahir va acudir a tractar-se a la ciutat esportiva de Paterna en el dia lliure de la plantilla.

Gayà va jugar el partit contra el Celta amb una protecció especial en el genoll esquerre. El jugador va assumir riscos per a ajudar l'equip contra el Celta amb la mala sort que va rebre un colp en els minuts finals de la primera part que el va obligar a ser atés pels metges i, posteriorment, ser substituït per Yarek Gasiorowski. Baraja va explicar en la roda de premsa postpartit els problemes que van obligar al canvi de Gayà en el descans. «Tenia una molèstia en el genoll des del partit del Bernabéu i en la selecció ha estat amb molèsties. Hem apostat per ell d'inici, ja que quan un jugador té molèsties és millor que comence per si de cas té alguna sensació i pots modificar perquè entre un altre company. Però, més que en el genoll, és que ha sentit alguna cosa en l'abductor. Potser una pressió forta o ha anat compensant un poc per no tindre bé el genoll. Ha acabat carregat al final de la primera part. Esperem que no siga res important. Per a nosaltres és un jugador definitiu en eixa posició. Ens dona profunditat i arribada. Esperem que no siga res», va assegurar.