El Submarí sap patir

L’equip és un altre des que va arribar Marcelino, ja no hi ha cap dubte. Tres partits, cadascun en una competició diferent, i tres victòries. La d’ahir va servir per a fer un pas de gegant en la fase de grups de l’Europa League i confirmar el pas a la ronda eliminatòria. El Vila-real de Marcelino es va fer fort a la Ceràmica i va superar amb facilitat el Panathinaikos grec, que va patir molt per a frenar les escomeses d’un equip groguet que, malgrat jugar sense un ‘9’ pur, va aconseguir crear molt de perill. Van ser dos homes de segona línia, Comesaña i Baena, els que van donar forma al triomf europeu. Els minuts finals, amb el descompte inclòs, van ser un autèntic caos. El Vila-real va perdre incomprensiblement la solidesa i el Panathinaikos va gaudir d’oportunitats per a empatar un partit que va arribar a anar perdent 3-0. Finalment, els tres punts es van quedar a la Ceràmica i el Vila-real segella, així, la classificació per a la fase eliminatòria de l’Europa League.

El Betis cau a Praga (1-0) El Betis va caure per 1-0 en el camp de l’Sparta Praga, en la cinquena jornada del grup C de la Lliga Europa, i, en un mal partit, va deixar pendent la seua classificació per a la ronda següent per a l’últim partit a casa contra el Glasgow Rangers, que, a més, pot arrabassar-li el lideratge del grup C si s’imposa com a local a l’Aris Limassol xipriota. L’eslovac Lukas Haraslín va marcar per a l’equip txec en el minut 54 d’un partit en el qual el Betis, amb menys profunditat, jerarquia i verticalitat que en altres dies, va baixar molt les seues prestacions, sobretot en una segona part molt discreta i en la qual l’Sparta Praga a penes va patir, a pesar que va generar algunes ocasions per a l’empat.