Polèmica agenda nadalenca a Chiva amb tres “xarrades educatives per a xiquets” amb classes de toreig i bou embolat

La programació nadalenca prevista per l’Ajuntament de Chiva ha alçat suspicàcies en uns certs sectors del municipi per tres activitats infantils previstes per a la setmana prèvia al Nadal. D’entre la vintena d’actes convocats des del dia 14 i fins al 5 de gener, hi ha tres “xarrades educatives per a xiquets”, en les quals, segons recull el programa, es projectarà un vídeo sobre les festes populars de Chiva i, a continuació, es desenvoluparan activitats entorn de la tauromàquia, un element amb el qual el municipi de la Foia de Bunyol s’identifica, d’acord amb el pes i la rellevància que qualsevol de les seues expressions tenen en qualsevol acte festiu. Així, fins i tot per Nadal, esta activitat tindrà el seu espai, però no deixa de sorprendre en una certa part de l’esquerra del municipi que se centre en els menors i que ho faça per Nadal, quan, a priori, no hi ha cap vincle.

Segons s’especifica, en les tres activitats dels dies 26, 27 i 28, i després de la “xarrada educativa”, hi haurà activitats taurines. El primer dia se celebrarà una “salida del Manolito de la cuerda”, un carretó tradicional a Chiva que simula el famós torico però adaptat per als més menuts i sense que córreguen cap risc. L’endemà, i després del vídeo divulgatiu de les festes tradicionals, hi haurà “manolitos embolados, recortes y suertes taurinas” perquè tots hi puguen participar. El dia 28 es tancarà este cicle amb una “classe magistral de toreig de saló amb alumnes de l’Escola Taurina de la Diputació de València”, una activitat en què s’aprenen les postures del torero per a enfrontar-se al bou, ja no en activitats de carrer, sinó en una plaça de bous. Estes tres activitats estan patrocinades per la Penya Taurina de Chiva, amb gran força i arrelament al municipi i al marge d’ideologies. Va estar presidida per l’actual regidor de Festes del partit local Activa Chiva, Javier Tarín. En el consistori, on governen PP, Activa Chiva i Vox, expliquen que esta agenda ha sigut fruit d’una col·laboració amb totes les associacions locals. Així, defensen que la Penya Taurina ha participat amb la proposta d’estes tres activitats, tal com ha fet l’Associació de Comerciants amb el monòleg d’Antonia San Juan o amb el cantajuegos i pintacares per als més menuts. També l’Associació de Mestresses de Casa repartirà xocolate abans de la nit dels Reis Mags, o una discomòbil que finançarà la clavaria. “El torico és una de les activitats més potents que dinamitzen Chiva, la tradició taurina està arrelada i és una cosa tradicional”, expliquen en el consistori, malgrat que una part de la ciutadania expressa el seu desconcert sobre l’encaix d’esta activitat en estes dates, així com la centralització entorn dels bous de qualsevol acte festiu xivà.