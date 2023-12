El Govern central nomena l’exdiputada provincial Isabel García directora de l’Institut de les Dones

El Consell de Ministres ha aprovat este dimecres, a proposta del Ministeri d’Igualtat, el nomenament d’Isabel García com a directora de l’Institut de les Dones, que substituïx Ana Varela en el càrrec. Segons ha informat el Ministeri d’Igualtat, la nova directora de l’Institut de les Dones exercia en l’actualitat com a consultora de polítiques d’igualtat en el sector privat i havia sigut assessora del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible entre 2019 i 2022.

En 2015 va ser designada diputada d’Igualtat, Joventut i Esports de la Diputació de València, càrrec que va ocupar simultàniament amb el de regidora d’Igualtat i Comerç de l’Ajuntament de Xirivella fins al juliol del 2019. Com a diputada, va impulsar les polítiques d’igualtat a la província i va crear la Xarxa de Municipis Contra la Violència de Gènere de la província de València, una iniciativa consolidada i reconeguda nacionalment. De fet, la xarxa va ser premiada pel Ministeri d’Igualtat l’any 2022. Així mateix, va ser la impulsora del Feminari de València, espai de debat feminista d’àmbit nacional, així com el Congrés Internacional de Dones i Esports.

Nascuda a Las Palmas de Gran Canària en 1968, la seua trajectòria professional ha estat relacionada amb la gestió d’equips i la consecució d’objectius vinculats a les polítiques d’igualtat, posant especial atenció a les àrees d’esports, joventut i igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com la lluita contra la violència de gènere.

Ha rebut diferents reconeixements, com el Premi Meninas 2018, concedit per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana per la lluita contra la violència masclista o el Premi Dones Progressistes 2016, concedit per la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.