Djokovic venç Fritz i ja espera rival en les semifinals d'Austràlia

Novak Djokovic ja està en semifinals. El serbi continua llançat en la seua carrera per alçar el seu Grand Slam número 25, i ha aconseguit arribar a la seua onzena semifinal en l'Open d'Austràlia contra Taylor Fritz per 7-6, 4-6, 6-2 i 6-3, en 3 hores i 45 minuts. Fritz li va plantejar batalla en els dos primers sets, però el serbi va acabar resolent l'encontre en les dos mànegues següents. El número 1 ja espera rival en semifinals, s'enfrontarà al guanyador de l'enfrontament entre Sinner i Rublev.

No ho va tindre fàcil en el primer set. Djokovic va necessitar 1 hora i 24 minuts abans d'apuntar-se'l. Fritz va salvar fins a huit boles de break per a salvar el seu servici, tres en el primer, altres tres en el segon i dos més en el nové. "He patit molt en els dos primers sets. Fritz estava servint bé, amb un tenis de molta qualitat. Em resultava complicat trobar els temps en els intercanvis. La calor era intensa. Vull felicitar Fritz per la seua actuació en el torneig", diria després el serbi a peu de pista, entrevistat per Nick Kyrgios.

El tennista estatunidenc no sols va aguantar el pols, sinó que va disposar de dos set balls’(15-40) amb 5-4. Fritz va malgastar l'oportunitat amb dos errors no forçats perquè Djokovic forçara el tie break que es va apuntar per 7-3.

16 ‘break points’ perduts

En la segona mànega, Djokovic, cansat i més lent, en un dia calorós a 31 graus de temperatura, no va poder evitar que fora Fritz el que aconseguira el primer break del partit (1-0) i mantinguera l'avantatge fins a apuntar-se el set, després de salvar sis boles de break, una en el segon joc; dos en el sext i tres més en l'octau. L'estatunidenc va salvar totes les situacions amb el seu servici, valentia i agressivitat de colps en eixos moments, però mai abans Djokovic havia malgastat 16 break points seguits en un partit.

En el tercer set, va arribar, a la fi, el primer trencament del serbi (0-2), que va confirmar després amb un set en blanc per a dominar i liquidar la mànega amb autoritat, especialment letal des del servei (20 aces en tot l'encontre). "Fritz té un dels millors servicis del món. Contra Tsitsipas ja ho va demostrar. La conversió de boles de break ha sigut molt pobra, però he trencat quan importava. Probablement, en la mitat del tercer set he trobat el meu joc. M'he trobat amb molts servicis directes i això m'ha ajudat", va declarar Djokovic.

Es regirava el número 12é del món en el quart set (2-2). Huit vegades s'havien enfrontat prèviament, i Djokovic sempre havia alçat el puny. De fet, els únics dos sets que el nord-americà havia sigut capaç d'arrabassar-li al serbi van ser en la tercera ronda de l'Open d'Austràlia de 2021, quan va aconseguir forçar la cinquena mànega en "una de les victòries més especials" de Nole, que va evitar la remuntada malgrat una lesió abdominal. Esta vegada, no hi va haver quint set. El número 1 va acabar per liquidar l'encontre a les 3 hores i 45 minuts.

Jack Sinner o Andrei Rublev. El número 4t i el 5t del món s'enfrontaran no abans de les 11.35 h d'este dimarts per a decidir qui dels dos es veurà les cares amb Novak Djokovic. "Els dos, Sinner i Rublev, estan en molt bona forma. Vaig veure Rublev contra De Miañaur i va jugar un tenis increïble. Sinner està jugant el millor tenis de la seua vida des del final de la passada temporada. En les Finals i en la Copa Davis vam tindre partits molt ajustats. Prepareu les roses, gaudirem del partit", va apuntar Djokovic.