Soler exhibix sintonia amb Bielsa i marca distàncies amb Morant

Dia de gestos en la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) per al PSPV. Dia d’impàs davant del comité nacional d’este dissabte, data que alguns dels aspirants a succeir Ximo Puig al capdavant del socialisme valencià s’han marcat com a límit per a anunciar les seues intencions. Dia per a interpretar abraçades i absències.

Les paraules (sobre la renovació del PSPV) van ser poques. O poc importants. Sense gran calat. Els gestos, en canvi, van deixar la imatge dels líders provincials de València i Alacant, Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, respectivament, somrients, fent declaracions públiques l’un al costat de l’altre i manifestant amistat antiga i col·laboració. Un gest va ser també que Soler no es vera en tot el dia amb la tercera en la partida, Diana Morant. La ministra va acudir a la vesprada a l’estand de la Comunitat Valenciana a “fer costat als alcaldes que hi posen el coll” per la promoció turística de les seues ciutats. Allí estava Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, amb qui es va creuar una abraçada molt observada. Però no hi era Soler. Va preferir guardar ahir les distàncies. El gest El gest del diputat alacantí és una manera de marcar posicions quan la pressió darrere d’un consens ha crescut. I és també una manera de fer-se valdre en la negociació oberta. Perquè, segons fonts socialistes, hi ha converses sobre la quota de poder (elevada, en opinió d’estes veus) que Soler exigiria per a acceptar la integració al costat de Morant. Els gestos de Bielsa, deixant-se veure afectuós i pròxim amb els altres dos possibles aspirants, reforcen la posició de frontissa que pot jugar si les espases continuen enlaire i hi ha primàries. I Morant també va tindre el seu gest en evitar entrar en qüestions orgàniques i negar que anara a la fira a dialogar amb algun dels altres actors. “Ningú ve a mantindre contactes”, va dir. “He vingut a donar suport al territori valencià”, va resoldre. L’exalcaldessa de Gandia evita, així, el marc de bàndols enfrontats pel lideratge del PSPV, ja que la seua aspiració continua sent la d’encapçalar un projecte d’unitat. És una manera també d’afavorir el manteniment del diàleg. “El PSOE és de la militància” Les paraules de la ministra de Ciència van ser posteriors a les de Soler, que va dir: “Estem intensificant els contactes amb altres aspirants per a veure si hi ha un candidat, dos o tres. Els militants han de tindre l’última paraula, el PSOE és de la militància”. Bielsa, per la seua banda, sobre la relació amb el seu homòleg a Alacant, va assenyalar: “Tenim una comunicació constant, ens unix una amistat prèvia. Estem parlant de què és el millor, del model de partit (que, en bona part, compartim), del treball per a connectar amb la ciutadania”. Un últim gest: Morant va acudir al sopar dels alcaldes de la província de València. També hi era, clar, Fernández Bielsa.