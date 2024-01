Castelló marca amb 30,8 °C la temperatura més alta d'Espanya i Europa

L'estació meteorològica que l'empresa Inforatge gestiona a la localitat riberenca de Castelló va marcar dijous una temperatura fins i tot més alta que la registrada per Aemet a l'observatori de Chelva (29,6 °C), en el que va ser el dia més càlid d'un mes de gener des que hi ha registres a la Comunitat Valenciana. Els 30,8 °C a què va arribar el termòmetre a Castelló representa la temperatura més alta del dia a Espanya i Europa i, segons explica el meteoròleg Jovi Esteve, suposa possiblement un nou rècord de calor a Espanya que supera en un grau la màxima registrada fins ara, que es va assolir el gener de 2021 a Alacant amb 29,8 °C.

Com ahir va avançar Levante-EMV sobre la base de les dades d'Aemet, set dels deu observatoris espanyols amb les temperatures més altes eren valencians i entre ells sobreeixien el de Chelva, amb 29,6 °C, la temperatura més elevada sobre la base de les estacions que conformen la xarxa de l'Agència Estatal de Meteorologia, i els 29,5 °C de Carcaixent.

Temperatures pròpies de juny a l'hivern

Les estacions d'Inforatge, per la seua banda, van registrar a Castelló la temperatura més alta amb 30,8 °C, “una temperatura pròpia del mes de juny”, comenta Jovi Esteve, mentres que altres registres destacats d'esta xarxa en estacions a la Ribera es localitzen a Càrcer amb 29,8 °C, Sant Joanet amb 29,5 °C, l'Alcúdia, Carcaixent i Guadassuar amb 29,3 °C o Massalavés amb 29,1 °C.

Esteve destaca que es tracta del tercer pic de calor al gener que podria convertir este mes en el més càlid des que hi ha registres oficials, i assenyala que “el camp no entén de calendari, només de temperatures”, i de fet hi ha cirerers florint. El meteoròleg d'Algemesí recorda a més que els dos últims anys han sigut considerats de manera consecutiva els més calorosos.

Segons explica Jovi Esteve, els pronòstics anuncien per a hui un lleuger descens de les temperatures, que seguiran per damunt dels valors que es considerarien normals al gener, mentre que la setmana que ve baixaran progressivament per l'entrada de vents més humits, encara que continuaran altes.