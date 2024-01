Els alcaldes independents es consagren per a assaltar les tres diputacions en 2027

“Esta foto farà pupa”. L’ambient en la primera reunió d’alts càrrecs de partits municipalistes celebrada este dimecres a València era d’una certa eufòria. Certament, han aconseguit la imatge que buscaven: més d’un centenar d’alcaldes i regidors en l’escala noble del Palau de Batlia, que fa de seu de la Diputació de València. Un aperitiu del que pretenen per a 2027: replicar l’èxit d’Ens Uneix en altres partits judicials i entrar en les tres diputacions de la C. Valenciana.

Este ha sigut l’objectiu declarat d’esta primera reunió presencial d’àmbit autonòmic, d’esta jornada convocada per Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, i David García, alcalde de Nules amb la formació Centrats en Nules. Són els dos principals promotors d’un moviment que pretenen que siga de llarg recorregut, amb tres anys per davant fins al pròxim cicle electoral. L’acte ha servit perquè tots es posaren cara, perquè els xicotets partits independents i aïllats que esguiten l’ecosistema polític valencià compartiren preocupacions i experiències, i perquè, com va explicitar David García, prenguen consciència de la força que tenen si sumen els seus vots.

La jornada va consistir en una visita a la Diputació i en unes taules redones celebrades en la Beneficència de València. Al llarg de dues hores, alcaldes i alcaldesses independents i regidors d’Oliva, Calp, Loriguilla, la Pobla de Vallbona o Carcaixent van compartir experiències i objectius per a esta mena de partits, que, en la majoria dels casos, manquen d’estructures de suport als regidors. Es tracta de partits com UCIN, Centrats en la Pobla, Centrats en Nules, Som Calpe o Ciutadans per Alberic.

Una cosa va quedar clara: tots aposten per unir-se, per guanyar escala per la via de la confederació de sigles perquè se’ls senta fora dels àmbits on tenen representació. Estan fora dels grans temes de debat que capitalitzen els partits nacionals, però compartixen preocupacions i obstacles lligats a la gestió local. “Estem començant una cosa gran”, va dir Ana Sala, alcaldessa de Calp. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, convocant de la jornada, va posar sobre la taula les debilitats d’esta mena de partits: la soledat, la falta d’assessorament jurídic, el desconeixement per a un regidor independent de com fer un tràmit. “Estos problemes tenen solució i esta trobada és el primer pas per a eixa solució. No treballarem per a presentar-nos a les Corts”, va dir Rodríguez, sinó “articular-nos per a generar espais i sinergies, per a saber que no estem sols, per a aconseguir assessorament”. “Més enllà de la forma en què ens organitzem, com a mínim, tenim clar que hem d’organitzar la millor manera de fer-nos visibles, que se senta la nostra veu”, va assenyalar Rodríguez.

Ni esquerres ni dretes: frontissa

La ideologia ha sigut un dels assumptes abordats este matí. És un dels riscos d’estos projectes de suma de parts: ser presoners de les contradiccions. En este sentit, el tinent alcalde de la Pobla, Jaime Ruix, va defensar l’èxit de la seua formació com a partit frontissa, pactant una legislatura amb PSPV i Compromís i esta amb el PP. “Municipalista és arribar a consensos més enllà de sigles, agrupar-se entorn de propostes per al municipi”, va indicar el regidor. Ruix va animar els assistents (uns 115 regidors de 60 municipis de la Comunitat Valenciana) a “no tindre por” de la unió, perquè la independència està garantida.

“He participat en altres projectes com este i no han arribat a bon port. Ara tenim un avantatge: una veu que ens representa en la Diputació [Ens Uneix] i és important que arribe a bon port”, va assenyalar per la seua banda Ana Calatayud, regidora independent de Carcaixent (Units per Carcaixent).

Sobre estes qüestions va aprofundir també David García, de Nules, potser el més actiu en este projecte i que, en paral·lel a l’articulació d’este espai independent a la C. Valenciana, treballa en una confederació municipalista d’àmbit estatal que es constituirà a finals de febrer. “He passat els últims mesos reunint-me amb alcaldes independents de tot Espanya, per a veure si hi havia aigua en la piscina, i he arribat a una conclusió: no ens creiem la força que tenim”, va dir García, que xifra entorn del 5 % el nombre agregat de vots d’esta mena de llistes en el conjunt del país. A la C. Valenciana, per nombre d’alcaldies, seria la tercera força.

Un aparell de partit compartit

“En moments de polarització, quan és complicat tindre un discurs fora de la política de blocs, el meu objectiu és que isquem convençuts”, va animar l’alcalde. I va fixar l’objectiu: “Esta reunió ha de ser la primera d’unes altres. L’objectiu en 2027 és intentar entrar amb força i tindre representació en les tres diputacions”, va sostindre. A la província de Castelló, els 14 alcaldes independents ja han vertebrat eixe espai. El seu objectiu és que l’estructura que siguen capaços d’il·luminar exercisca d’“aparell de partit”, va especificar, com una oficina d’atenció al regidor, que en cap cas interferisca en l’autonomia de cada formació.

I va rematar: “Esta confederació ha de ser transversal, sense entrar en ideologies ni debats generals. Eixa no és la nostra batalla. Hem d’agafar temes comuns”, va dir sobre un hipotètic programa polític compartit. Els unix i els preocupa més la reforma de la gestió de l’IVA o la Llei d’hisenda local que la llei d’amnistia o el debat territorial.

La jornada ha conclòs amb la intervenció de la vicepresidenta de la Diputació, d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, així com el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que va passar pel centre de la Beneficència per a clausurar la trobada.