Orriols recupera una certa tranquil·litat després de la col·locació de les càmeres en la “zona zero”

La col·locació de càmeres en quatre encreuaments conflictius del carrer Pare Viñas d’Orriols ha tingut ja un efecte dissuasiu. Així ho assegura la portaveu d’Orriols en Lluita, M. Carmen Tarín, que indica que els residents d’esta zona comenten que este cap de setmana “s’ha notat menys escàndol”, alguns parlen fins i tot de “tranquil·litat absoluta”, en l’entorn de Pare Viñas, considerada pels veïns la zona zero en conflictivitat social associada a la delinqüència, la venda de droga, l’ocupació il·legal i les batusses.

La col·locació de les quatre càmeres en els encreuaments semafòrics de Pare Viñas permetrà, segons assenyalen en Alcaldia, vigilar una de les zones més problemàtiques del barri d’Orriols. Els dispositius instal·lats són càmeres de trànsit, de visió panoràmica, que s’han connectat a la central de la Policia Local. No són càmeres de vigilància pròpiament dites, la qual cosa implicaria un complex procés de sol·licitud d’autorització a la Delegació de Govern, però sí que estan connectades a la central del 092 i tenen un objectiu dissuasiu.

Els veïns feia temps que demanaven la instal·lació de càmeres per a dissuadir la gent que arma rebombori en este carrer. El dia que es van instal·lar, la gent del barri valorava la mesura. “Va ser molt comentat”, assenyala una de les veïnes del carrer Pare Viñas, on, fa només unes setmanes, es va produir un nou incendi o crema de contenidors. Els veïns d’este carrer asseguren que la zona està més tranquil·la, encara que no saben si les càmeres estan ja connectades a la central de policia, tal com va anunciar l’alcaldessa, M. José Catalá, la setmana passada, en la reunió interregidories que va mantindre amb els representants de diferents associacions del barri. Els veïns confien que la normalitat “dure”, però no descarten noves mobilitzacions si la situació d’inseguretat del barri no millora. Com siga, M. Carmen Tarín assegura que la regeneració del barri no serà completa si no s’arbitra un pla de millores urbanístiques i creació d’habitatge públic assequible.

Els veïns d’Orriols suporten els problemes de delinqüència, vandalisme i inseguretat des de fa anys. Els veïns han eixit al carrer per a demanar solucions a les administracions públiques. Asseguren que hi ha zones del barri per les quals no es pot caminar a partir de la vesprada. Una “zona zero” que quedaria dins dels carrers Duc de Mandas, Pare Viñas, Sant Joan de la Penya i Daroca. En els últims mesos s’han dut a terme més de 1.500 intervencions policials, sobretot de la Policia Nacional, en diferents punts d’Orriols.