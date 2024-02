Estudiants del Conservatori Mestre Berenguer de Teulada protagonitzen un intercanvi musicocultural a Alemanya

El Conservatori de Música Mestre Berenguer de Teulada i el Conservatori Professional de Música d'Altea, en una destacada iniciativa d'intercanvi cultural i musical, es troben actualment a Alemanya participant en una trobada d'alumnes de les escoles de Saxònia-Anhalt.

Durant esta enriquidora experiència, estudiants del conservatori de Teulada Moraira estan vivint una setmana plena d'intensos assajos a l'històric castell d'Altenhausen, on s'estan preparant per a un concert conjunt. Esta trobada no sols destaca per la seua rellevància en la història de la música local, sinó també pel seu caràcter d'intercanvi cultural i social.

Els alumnes estan immersos en una dinàmica d'intercanvi constant, on compartixen experiències musicals, culturals i socials amb els seus companys de Saxònia-Anhalt. Esta experiència única està enriquint la seua formació acadèmica i humana, i està promovent la integració i l'entesa entre diferents cultures.

Amb jornades d'assaig que arriben a les 6 hores diàries, els estudiants estan demostrant la seua dedicació i passió per la música, treballant àrduament per a oferir un concert de qualitat que reflectisca el fruit del seu esforç i col·laboració.

En este context, la regidora de Cultura, Rosana Caselles, va expressar: "Estem molt orgullosos de donar suport a esta experiència que enriquix tant els nostres estudiants. Este intercanvi no sols enfortix les seues habilitats musicals, sinó que també els brinda l'oportunitat de submergir-se en noves cultures i ampliar els seus horitzons. És una mostra de com la música pot ser un pont per a estretir llaços culturals i socials entre pobles".