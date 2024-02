Una altra vegada sense projecte esportiu

El València CF no té projecte esportiu per a la temporada 2024/2025. I no per ser l'habitual deixa de ser sorprenent. Sobretot perquè una entitat, emmanillada per Meriton, que ha entropessat tantes vegades amb la mateixa pedra hauria de tindre la lliçó apresa, almenys si la seua intenció és la de créixer en l'àmbit esportiu. No obstant això, les paraules de Miguel Ángel Corona el dia que Peter Federico va ser presentat com a nou jugador del València van tornar a deixar gelat el valencianisme. La indeterminació en les respostes, els titubejos i, sobretot, el desconeixement sobre alguns dels temes econòmics que acaparen la més estricta actualitat del club no són compatibles amb un projecte que busca el progrés cap a una realitat esportiva il·lusionant.

«No ho sé». Va ser la resposta del director esportiu del València quan va ser qüestionat sobre si el club continua estant obligat a vendre jugadors el pròxim estiu per a quadrar els comptes, com ha estat sent habitual en els últims exercicis. Corona no coneix el full de ruta del club, si n'hi ha, i tampoc té controlades les diferents desembocadures que pot adoptar una temporada. «La classificació també ens marcarà els ingressos del següent curs», va ser una de les excuses que va emprar per a justificar el seu desconeixement. Com si en un club normal no s'estudiaren els diferents escenaris abans de mirar al bou a la cara. «Contextualitze. En moltes ocasions, en mercats anteriors hem marcat una xifra de necessitat i no hi hem arribat. I financerament el consell d'administració decidix funcionar sense eixos ingressos», va apuntar també.

És una evidència. El València torna a arribar tard. Layhoon, Javier Solís, Corona i la resta de treballadors de Peter Lim no es posaran a la feina fins que la present temporada arribe a la fi arribats al mes de juny. Llavors, qualsevol decisió que es vulga adoptar tornarà a estar supeditada al feliç ‘OK’ del màxim accionista, que cada vegada ven més car. Serà, per tant, l'enèsima ocasió en la qual el club tornarà al punt de partida en el qual ha estat pujat massa anys: sense planificació per a suplir les més que probables vendes i a contrarellotge en les últimes setmanes després de dos mesos de mercat que sempre acaben sent curts per al club precisament per la nul·la preparació prèvia. De fet, sobre la necessitat o no de reduir el cost de plantilla, Corona també va oferir un desconeixement preocupant: «No tenim xifres exactes. Això també depén de les operacions d'estiu i de la classificació. Molts factors poden modificar o canviar eixes xifres i no els tinc amb exactitud», va exposar el director esportiu. Qüestionat sobre si el club dotarà de més armes Baraja, va oferir una altra resposta amb poques certeses: «Hi ha tres hipòtesis. No sé quin cost tindríem, quines operacions podríem fer, què ens diria el mercat dels nostres jugadors i, sobretot, si ens ficarem a Europa. És difícil parlar ací amb rotunditat».

Baraja no mereix açò

Si hi ha algú dins de l'actual València que no mereix tant de desinterés esportiu, eixe és Rubén Baraja. Fa poc més d'una setmana, el Pipo, en una entrevista per a Movistar +, parlava de projecte seriós, de consolidar el València en la zona alta, d'estabilitat esportiva i, sobretot, «d'ambició per anar millorant i creixent». A penes uns dies més tard, les seues paraules han quedat inevitablement contraposades a les de Corona, que demostren que Meriton no està en la mateixa línia.