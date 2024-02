Arriba el ponent a la Comunitat Valenciana

Després de diversos dies d’anticicló i vent feble, segons indica Aemet, a partir de hui entrarem en un període de dies de vent de ponent que es prolongarà, almenys, fins al final d’esta setmana, la qual cosa ajudarà a la dispersió de contaminants. L’arribada del vent ponent produirà temperatures altes en la zona del litoral.

❌NO va a llegar ninguna dana a la Comunitat Valenciana.

✅Entramos en periodo de vientos de poniente que hoy y mañana dejarán temperaturas altas para las fechas en el litoral.

✅Los frentes de ponientes llegan poco activos a nuestro territorio. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 7 de febrero de 2024

El dia començarà amb el cel poc nuvolós amb intervals de núvols alts, que augmentarà a cel nuvolós a la vesprada. No es descarten precipitacions febles i disperses en l’interior a últimes hores, amb un poc més de probabilitat a Alacant i en el nord de Castelló.

Hi haurà temperatures mínimes en descens en el litoral d’Alacant i en lleuger ascens o sense canvis en la resta. Les màximes ascendiran en l’interior de València i descendiran o tindran pocs canvis en la resta. D’acord amb la predicció general d’Aemet, les temperatures màximes arribaran a les tres províncies de la Comunitat Valenciana passat el migdia: València i Castelló arribaran als 24 graus, i Alacant, als 20. D’altra banda, les mínimes arribaran entre les 5.00 i les 7.00 del matí, amb 15 graus a València i 9 graus a Castelló i Alacant.

La sensació tèrmica durant el dia serà molt similar a la temperatura registrada, amb 23 graus a València, 22 graus a Castelló, mentre que a Alacant disminuirà un poc respecte a les altres dos províncies, amb 18 graus a la vesprada.

Segons la predicció d’Aemet, el cel mantindrà núvols alts i la humitat arribarà al 60 % a València i Castelló en la matinada, mentres que a Alacant s’arribarà al 86 %. El vent bufarà fluix de l’oest i del sud-oest amb intervals d’intensitat moderada, que seran més freqüents en la segona mitat del dia i en el litoral. Les ratxes de vent podran ser de 48 km/h a Castelló, 59 km/h a València i 33 km/h a Alacant. La màxima es registrarà en la zona de Requena, on s’arribarà als 51 km/h en les últimes hores del dia.

El gener més càlid des que hi ha registres

Conforme al balanç climàtic realitzat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el mes passat va ser el gener més càlid des que es tenen registres, superant en 0,4 graus el mes de gener de 2016, que era fins a enguany el més càlid des que hi ha registres, en 1961. La temperatura mitjana sobre l’Espanya peninsular es va situar en 8,4 graus, 0,8 graus més càlid del normal. Es va tractar d’un mes extremadament càlid i humit, tal com es desprén de l’informe elaborat per l’Agència Estatal de Meteorologia. La mitjana de 8,4 graus significa superar en 2,4 graus el valor mitjà d’este mes.

Les anomalies tèrmiques es van situar al voltant de +3 graus en l’interior de la Comunitat Valenciana. Al gener va haver-hi tres episodis càlids, amb temperatures tant màximes com mínimes per damunt dels valors normals. El primer es va estendre entre els dies 1 i 4; el segon, entre els dies 13 i 19, i el tercer, que va resultar ser el més intens, entre els dies 21 i 31.

Poca pluja a la Comunitat

Quant a les precipitacions, gener ha sigut entre normal i humit en quasi tota la Península, però en el llevant peninsular ha sigut sec. Les pluges van afectar tot el territori amb excepció de l’arxipèlag canari. Es van acumular 20 mil·límetres quadrats en quasi tota la Península, excepte en la zona mediterrània, part d’Aragó i alguns punts del centre del país.