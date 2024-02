El 2-M contra Peter Lim es posa en marxa

Libertad VCF vol fer història el dissabte a València. La plataforma d'oposició a Meriton Holdings s'ha proposat que la manifestació contra Peter Lim del pròxim 2 de març des del carrer de les Barques fins a Mestalla es convertisca en un esdeveniment «històric» per a la ciutat que signifique «el major pas que s'ha fet fins ara per a recuperar el nostre club». El col·lectiu valencianista fa molt de temps que espera el moment perfecte per a reprendre les protestes als carrers, i eixe dia ha arribat. Aprofitant el caos del club a tots els nivells i la visibilitat mediàtica de la visita del Real Madrid de Vinícius Júnior a Mestalla. És el dia per a arribar a Singapur i a tots els racons del món. Libertad ho sap i utilitzarà tots els mitjans que estan al seu abast. L'objectiu és que la manifestació siga multitudinària. Que el 2-M siga cosa de tota la ciutat.

La plataforma d'oposició a Meriton vol implicar el major nombre de ciutadans aficionats del València o fins i tot d'altres equips que patixen com a valencians la decadència del club i el despropòsit del Nou Mestalla a l'avinguda de les Corts Valencianes. Libertad ha anat més enllà esta vegada i, a diferència d'anteriors convocatòries, ha llogat una furgoneta de publicitat mòbil de 4 metres d'alt i 8 de llarg perquè recórrega tots els carrers de la ciutat des d'este dimecres fins al dissabte amb un propòsit principal: fer arribar el missatge i atraure més gent. Per una banda del panell publicitari, es veurà el tradicional «Lim go home» groc. Per l'altra, un escut gegant amb la data («02.03.24») i la llegenda de convocatòria: «2014-2024. La infàmia es repetix. Manifesta't per la defensa del nostre escut».

Vicente Quirós, membre de la junta directiva de Libertad VCF, explica esta nova acció per a atraure el major nombre de valencianistes: «A través de la publicitat mòbil volem eixir-nos-en dels canals habituals per a captar el major nombre de valencianistes que no viuen tant el dia a dia social del club, uns pel seu treball, perquè no n'estan tan pendents, i altres que la desgraciada gestió de Peter Lim ha provocat que s'allunyen del club. Volem demanar a este grup que tornen, que lluiten amb nosaltres i ens acompanyen dissabte que ve en la manifestació que hem organitzat. Nosaltres tenim una economia molt limitada, i per a fer arribar el nostre missatge a moltes persones hem de cridar l'atenció amb accions espectaculars i cridaneres com esta publicitat mòbil», assenyalava.

Libertad espera que la manifestació del dissabte posicione el valencianisme com a veu autoritzada i «demostre que som forts». «Hem de donar una punyada en la taula perquè som l'afició. El dos de març ha de ser la manifestació històrica, la que ens posicione com a veu autoritzada que demostre que som forts, la que deixe clar que no es poden asseure en una taula a prendre decisions sense comptar amb nosaltres. El dos de març farem el major pas que s'ha fet fins ara per a recuperar el nostre club».