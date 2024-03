Diakhaby abandona l’hospital i acudix a Paterna

Mouctar Diakhaby ja està a Paterna després de la seua greu lesió. El defensa central del València CF ha abandonat l’hospital a l’espera de les proves mèdiques que determinen la manera en la qual han de procedir els metges en la complicada operació a la qual serà sotmés per eixa luxació del genoll.

El futbolista guineà ha arribat al voltant del migdia acompanyat per un familiar i ajudat per personal del club, amb la cama completament immobilitzada, caminant amb unes crosses. Malgrat la desgràcia, Diakha ha entrat amb un somriure en la cara a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva i ha sigut rebut amb afecte pel cos tècnic i els seus companys.

Ara mateix es debat com serà l’operació, quins especialistes la duran a terme i on es procedirà a realitzar la intervenció. Les proves han de llançar llum sobre l’estat dels lligaments, els tendons, però també de les terminacions nervioses així com de les venes i artèries de la zona. Segons el seu grau d’afectació el pronòstic de futur de Diakhaby serà un o un altre i s’operarà d’una manera o d’una altra.