À Punt retalla la seua graella per a ajustar el seu deute de l’IVA

À Punt ha decidit suprimir de la seua graella el programa diari radiofònic d’actualitat Pròxima parada, el més longeu de l’ens públic amb un total de 1.200 emissions, i el programa televisiu Mar i bancal, amb l’objectiu, segons la radiotelevisió autonòmica, d’“aprovisionar dins de l’escenari de despesa anual la quantitat de l’IVA”, ja que “continua vigent el mandat del Consell Rector”. Fonts consultades assenyalen que esta situació “obliga a aplicar en la programació de primavera i futura un pla d’eficàcia de la despesa i, per tant, una programació més austera”. La cadena publica ha informat a Levante-EMV que, a més, “hi ha altres programes vigents o futurs en període d’anàlisi”.

Concretament, l’Agència Tributària obliga l’ens públic a pagar la liquidació de l’IVA de 2016 a 2019 (quatre exercicis) per un valor total de 24,9 milions d’euros, una decisió contra la qual ha recorregut À Punt. A això se sumen els prop de 16 milions (huit per any, aproximadament) que Hisenda ha deixat de retornar en 2020 i 2021 pel canvi de formulació.

Després de la cancel·lació de Pròxima parada divendres que ve, 8 de març, les mateixes fonts han assenyalat que “en la ràdio s’ha hagut d’armar una nova programació que permeta mantindre la qualitat dels continguts dins dels marges de sostenibilitat”. En este sentit, la conductora d’este magazín, Susanna Lliberós, ha lamentat esta decisió en un escrit publicat en les seues xarxes socials, en el qual indica que “pensàvem que acabaríem la temporada, però la direcció d’À Punt ha decidit no renovar-lo i posar punt final al programa”. A més, ha aprofitat per a reivindicar la importància d’este format “de proximitat, vertebrador, que ha basat els seus principis en un amor immens per la llengua, en el respecte infinit a l’audiència, a fer visibles els invisibles, a estar sempre al costat de les causes justes, posar-li humor a la vida i donar un espai just al grandíssim talent artístic i cultural del nostre país”.

Este espai es cobrirà a partir de la setmana que ve amb un format diari de Podríem fer-ho millor —programa emés durant el cap de setmana—, i, d’altra banda, Mar i bancal acabarà el 16 d’abril i se substituirà per redifusions “que encara no estan decidides”.

La cadena mateixa ha recalcat el “treball admirable d’este equip i el de la resta de programes que no renoven” i ha convidat les productores “a continuar presentant projectes que aporten talent a la programació”.