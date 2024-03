Dupliquen els urinaris i les papereres per a evitar la brutícia i les males olors de 2023

L’Ajuntament de València, en concret la Regidoria de Neteja que dirigix el regidor Carlos Mundina, mobilitzarà un batalló històric de personal i maquinària per a combatre la proliferació de brutícia i orines que deixen les Falles a la ciutat. El dispositiu especial que treballarà en les festes s’ha incrementat en 900.000 euros respecte a 2023, i arriba a 2.735.000 euros, la qual cosa suposa una quantia un 41 % superior. “Amb estes mesures creiem i tractem de donar resposta a l’allau i la contínua arribada de visitants que esperem amb motiu de les festes falleres”, va dir el regidor.

La major part de l’esforç inversor en neteja, “tenint en compte que som Capital Verda Europea de 2024”, es destina a personal. No en va, es duplicarà el nombre d’operaris, les jornades dedicades a netejar el carrer i també el nombre de banys portàtils i urinaris. Així, segons Mundina, augmenta un 71 % el personal entre els dies 15 i 19 de març, “arribant fins i tot a 1.800 treballadors en els tres torns”. En nombre de jornades totals, “passem de 6.968 a 11.976, en 2024”; “i de 2.079 a 3.000 jornades en maquinària”. Respecte al 19 de març, “quasi es triplica el nombre d’operaris adscrits” a la gran jornada fallera. I, molt important, perquè va ser una gran queixa de l’any passat de les associacions d’hostalers i veïns, es duplicaran el nombre d’urinaris en la via pública. De fet, es col·locaran 569 cabines, inclosos els adaptats per a persones amb discapacitat. S’han passat de 315 en 2023 a eixos 569. Només en el centre històric i a l’Eixample se situaran tants urinaris com l’any passat en tota la ciutat, perquè es passa de 315 a 382 a Ciutat Vella, la Roqueta i l’Eixample, que és on es concentra la major part dels turistes i el públic en general. També es farà un reforç especial de desinfecció perquè els carrers no facen mala olor i per a evitar acumulació de residus i bosses de fems al costat dels contenidors i les papereres. Per això, es faran més aigualejos i treballs de manera manual “amb desgreixadora i desodoritzant” per a evitar les imatges que es van veure l’any passat a Russafa o el centre històric amb rius d’orines i bancs, jardineres i elements del mobiliari urbà plens de fem.

En este sentit, es comptarà amb 15 equips mòbils que procediran a netejar i desinfectar de manera manual els “punts calents” de la ciutat i la Roqueta, l’Eixample i Ciutat Vella, “en els dies forts”, passant de 78 a 270 persones diàries, i a la nit, amb 67 operaris. També es duplicarà la fregada mecànica.

Igualment, hi haurà més papereres de 120 litres, ja que es comptarà amb 600 parelles, la qual cosa suposa un total de 1.200 depòsits, que quedaran instal·lats en els eixos de més afluència de turistes i fallers. Finalment, des del 4 al 12 de març, es procedirà al moviment de contenidors per la plantà dels monuments fallers i la instal·lació de carpes. De fet, va apuntar Mundina, “mourem 2.387 contenidors de 3.300 litres”. A canvi, “reforçarem amb 485 contenidors de 1.000 litres; i amb 209 metàl·lics per a cendra”. En total, hi haurà “un 20 % més de contenidors; i un 15 % més de metàl·lics respecte a 2023”.

Per la seua banda, el regidor de Compromís Sergi Campillo va assegurar que este increment de pressupost en neteja “és gràcies al nou contracte municipal que vam deixar adjudicat des del Govern de Joan Ribó. Ara bé, ja avancem que el que es preveu per al dispositiu de Falles per part de l’alcaldessa María José Catalá serà insuficient, perquè la festa cada vegada és més massiva i, a més, coincidixen els dies grans amb el cap de setmana”.